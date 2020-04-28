Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ve cenaze detayları

Bir süredir kanserle mücadele eden ve gçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören ünlü modacının cenazesi ile ilgili detaylar ve vasiyeti ortaya çıktı.



İki gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı ardından ise tedavisine evde devam edildiği bildirilen Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.



Ünlü modacının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.