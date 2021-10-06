Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu tiyatro sahnesinde buluşuyor: Bir Barda Bir Gece

Nurgül Yeşilçay’ı yıllar sonra sahneye döndüren, Afra Saraçoğlu’nu ise ilk kez tiyatroda izleyeceğimiz Bir Barda Bir Gece...'nin provaları başlıyor. Prömiyerini 26 Kasım Cuma akşamı 20.30’da gerçekleştirecek oyunun biletleri ise satışa çıktı.



DasDas’ın Lulu Raczka imzalı yeni prodüksiyonu ‘Bir Barda Bir Gece...’ oyunu için çalışmalar başladı.



Nagihan Gürkan’ın yöneteceği oyun, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bir bara giden lise öğrencisi ile barın tek çalışanı olarak kalan bir kadının arasındaki gerilimli ilişkiyi merkezine alacak.

Nurgül Yeşilçay