Nurgül Yeşilçay Poz projesiyle ilk kez DasDas’ta

Yeni bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay, Poz adını verdiği NFT dijiromanını ilk kez DasDas’ın katkılarıyla 23 Ekim’de ziyaretçilerle buluşturuyor.



Yeşilçay yönetmenliğindeki 7 bölümlük mini dizi tadındaki dijiroman projesi Poz kara komedi türünde bir foto-dizi olma özelliği taşıyor.



Gerilim ve komedi unsurları içeren proje, orta halli ve çocuklu Suzan ile Harun çiftinin, Harun’un ressam bir kıza aşık olmasıyla felakete dönüşen hayatlarının hikayesini gözler önüne seriyor.

Yalnızca fotoğraf ve fotoğrafın her türlü imkânı kullanılarak akışı sağlanan Poz'un aynı zamanda bölümleri ile her bölümde yer alan foto-manipülasyon teknikleri ile hazırlanmış fotoğraflar sınırlı sayıda NFT platformunda sunulacak.