Selçuk Aydemir'in Mahalleden Arkadaşlar adlı kitabı film oluyor. Aydemir, projenin yönetmenliğini üstlenirken, filmin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul yer alıyor.



Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Üsküdar'a Giderken, Ailecek Şaşkınız gibi komedi film ve dizi dünyasına yön veren önemli yapımlara imza atan Selçuk Aydemir’in yebi projesinde Can Dostlar ve Bizim Köyün Şarkısı'nda oynayan minik oyuncu Esat Polat Güler de rol alıyor.



Mahalleden Arkadaşlar hikayesi, Küçükçekmece'de bulunan bir mahallede geçiyor. Selçuk, mahallenin reisi olan İsmet'in gözüne girmek istiyordur. Bunun için de yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Selçuk sırf bunun için iki arkadaşıyla birlikte çete kurar ve mahalleyi birbirine katar...



Mahalleden Arkadaşlar filmi izleyicileriyle 24 Ocak 2020 tarihinde buluşacak.