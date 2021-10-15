Nurgül Yeşilçay'dan ilk NFT dizi

Nurgül Yeşilçay, altı aydır üzerinde çalıştığı ve sadece fotoğraflarla hazırlanan Poz adlı mini dizi, NFT olarak satışa sunulacak.

Haberler 15.10.2021 - 10:41

Nurgül Yeşilçay'dan ilk NFT dizi

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, altı aydır üzerinde çalıştığı mini diziyle dünyada bir ilke imza atacak. Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan Poz dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak. Diziyi sadece 50 kişi satın alabilecek.

Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği Poz, 3-4 dakikalık 7 ayrı bölümden oluşuyor.

İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.

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