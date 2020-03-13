Nurgül Yeşilçay'ın Avrat Otu sergisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ’nin destekleriyle gerçekleştirilen Nurgül Yeşilçay’ın kadın konulu ilk kişisel sergisi Avrat Otu sergisinin açılışına sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



Yeşilçay’ın son dört yıldır yaptığı kadın temalı çalışmalarını bir araya getiren ve eserlerin gelirinden elde edilen gelirin ÇABA Derneği’ne bağışlanacağı sergi, 5 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.



Yeşilçay, son dört yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu "Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce sergiye karar verdim. Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine bir süredir kadın konusuyla ilgili duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim" sözleriyle dile getirdi.