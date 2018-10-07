İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ahlat Ağacı filmi Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan'ın sinema karnesi

11 Ekim'e kadar sürecek ve 25 ülkeden 40 filmin gösterileceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreniyle başladı.



Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin Ayvalık Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreninde Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü Ahlat Ağacı filmi ile Nuri Bilge Ceylan’a verildi.



Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında bu yıl ilk defa verilen “Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü”ne Ahlat Ağacı filmiyle Nuri Bilge Ceylan layık görüldü. Nuri Bilge Ceylan'a ödül heykelciği ve 100 bin TL'lik para ödülü verildi.



Ceylan yaptığı teşekkür konuşmasında “Sinemacılar olarak filmlerimizi çok büyük zorluklarla çekiyoruz. Kariyo & Ababay Vakfı'nı bu ülkenin sinemasının son zamanlarda başına gelmiş en güzel şeylerden biri olan Başka Sinema'dan dolayı çokça duyuyordum. İzlenilen bir film insanı tamamen değiştirebilir. Festivallerde ters köşeye yatıran, hiç düşünmediğiniz anda kendinizden gizlediğiniz sırları bile sizin yüzünüze çarpan bir filmle karşılaşmak bir anda büyük kararlar aldırabiliyor insana. Danışma Kurulu'na da filmimi önerdikleri için çok teşekkür ederim. Umarım bu ödül de festival de aynı kalıcılıkla devam eder” dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN'A KAPKAÇ KAMERADA - İZLE

