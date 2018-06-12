Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği, Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü üstlendiği Ahlat Ağacı’nın bir sahnesinde Demirkol’un canlandırdığı Sinan ile taşralı yazar rolünü üstlenen Serkan Keskin bir araya geliyor ve taşra ile edebiyat üzerine çarpıcı bir tartışmada bulunuyor. Bu tartışma sırasında ise ikilinin katıldığı ‘Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’nda bir yazarın mektubundan söz ediliyor.



Sinan, ‘Su Katılmamış Taşralı’ başlıklı mektupta yazılanları savunurken, Keskin’in canlandırdığı karakter yazılanlara karşı çıkıyor.



O mektubu kaleme alan Polat Onat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada mektubun kendisinden izin alınmadan kullanıldığını açıkladı ve telif hakkı için yasal yollara başvuracağını dile getirdi.



AHLAT AĞACI FRAGMANI - İZLE

