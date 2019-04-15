ODTÜ Rektörlüğü bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan Uluslararası Bahar Şenliği'ni iptal etti. Rektörlükten öğrencilere gönderilen yazıda, şenlik için yeni bir format önerildiğini ancak bu önerinin Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından kabul edilmediği belirtildi.

ODTÜ bahar şenliklerinin iptal kararının ardından Haluk Levent, Moğollar, Sabahat Akkiraz, Ezhel, Sıla, Genco Erkal, Erdal Erzincan, Şevval Sam, Athena, Mor ve Ötesi ve Can Bonomo gibi isimler üniversitede ücretsiz konser verebileceklerini duyurdu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

YENİ AÇIKLAMA



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, gelişmelerin ardından bahar şenliklerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



"Öncelikle biz şenlikleri iptal etmedik. Tam aksine biz UGT'li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık" diyen Kök "Ancak sonra bu gruplar toplantı yapıp karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler" ifadelerini kullandı.



Deniz Zeyrek'e konuşan Kök sözlerine şöyle devam etti: "İsteklerinin toplam maliyeti 1 milyonun üstünde. Traktör bile istediler. Hiçbir zaman yasakçı bir tutumumuz olmadı yönetimce. Bizler sizlerden daha fazla ODTÜ'lüyüz. Mesela ben 35 senedir ODTÜ'deyim. Neyin ne olduğunu herkes kadar bilirim. Bu arada daha önce de şenlik yapılmadı ODTÜ'de."



Öte yandan ODTÜ'nün önemli gelenekleri arasında gösterilen Bahar Şenliği, her yıl UGT tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Şenlik, ODTÜ'nün adını tribünündeki yazıdan alan "Devrim Stadı" olarak bilinen sahasında yapılıyordu.