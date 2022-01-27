Ödüllü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti

Haberler 27.01.2022 - 15:55
Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti. Şenkay 75 yaşındaydı. Geçtiğimiz yıl Adana'da düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülü'ne layık görülen Şenkay, rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamamıştı.
Ödül töreninde Ertunç Şenkay adına ödülü alan oyuncu Menderes Samancılar, Şenkay için şöyle konuşmuştu:
"Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. Beni sevenler alsın, dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum."
ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?
Ertunç Şenkay 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Yıldız-Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan Şenkay, görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım ilk adımını attı. Dikişci dışında birçok görüntü yönetmenine asistanlık yaptı. 1978 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başladı. 1989 yılında Çaylar Şirketten dizisiyle televizyon alanında da çalışmaya başladı.
1990 yılında 27. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Büyük Yalnızlık (1989) ve İkili Oyunlar (1990) filmleriyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Bir yıl sonra ayını ödülü aynı festivalde Ateş Üstünde Yürümek (1991) ve Seni Seviyorum Rosa (1991) filmleriyle aldı. Aynı zamanda 1992’de Seni Seviyorum Rosa ile 6. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü de kazandı. Sonrasında 1994’te aynı festivalde aynı ödülü Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle aldı. Bunun dışında Bir Kadının Anatomisi (1995) ile 32. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Kaçıklık Diplomasisi (1998) ile 35. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve Şarkıcı (2000) ile 38. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünün sahibi oldu. Farklı birçok festivalde de ödüller alan Şenkay, sinema ve dizilerde görüntü yönetmenliği görevine imza attı.
Şenkay'ın imza attığı filmler:
Şipşak Anadolu - 2013
Tamaya İfrit - 2012
Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile - 2010
Recep İvedik 3 - 2010
Karadağlar - 2010 (TV Dizisi)
Kaledeki Yalnızlık - 2010
Abimm - 2009
Recep İvedik 2 - 2008
Avanak Kuzenler - 2008
Çılgın Dersane Kampta - 2007
Recep İvedik - 2007
Maskeli Beşler: Irak - 2006
Emret Komutanım: Şah Mat - 2006
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005
Maskeli Beşler: İntikam Peşinde - 2005
Hababam Sınıfı 3,5 - 2005
troia - 2004 (TV Dizisi)
Kalbin Zamanı - 2004
Hababam Sınıfı Askerde - 2004
Kurşun Yarası - 2003 (TV Dizisi)
Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003
Gülüm - 2002
Yeşil Işık - 2001
Son - 2001
Başbelası - 2001 (TV Filmi)
Şarkıcı - 2000
Çember - 2000 (TV Filmi)
Filler ve Çimen - 2000
Aşk Aynı Adreste - 2000 (TV Filmi)
Sevgilim İstanbul - 1999
Kaçıklık Diploması - 1998
Sır - 1997 (Kısa Film)
Firuze - 1997 (TV Filmi)
Ağır Roman - 1997
Nefes Alamıyorum - 1996 (TV Filmi)
Drejan - 1996
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Gölge Çiçeği - 1995 (TV Dizisi)
Bizim Aile - 1995 (TV Dizisi)
Bir Kadının Anatomisi - 1995
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - 1995
Yengeç Sepeti - 1994
Soğuk Geceler / Devlerin Ölümü - 1994
Buluşma - 1994
Bir Sonbahar Hikayesi - 1994
İftira / Hasan Sezai Hz. - 1993 (TV Filmi)
C-Blok - 1993
Arayış / Abdullah-ı Tercüman Hz. - 1993 (TV Filmi)
İki Kadın - 1992
Seni Seviyorum Rosa - 1992
Her Gece Bodrum - 1992
Düş Gezginleri - 1992
Ateş Üstünde Yürümek - 1991
Anadolu'nun Kadın Erenleri - 1991 (TV Dizisi)
Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990
Hasan Boğuldu - 1990
Devlerin Ölümü - 1990
Darbe - 1990
Benim Sinemalarım - 1990
İkili Oyunlar - 1989
Çaylar Şirketten - 1989 (TV Dizisi)
Filim Bitti - 1989
Fazilet - 1989
Büyük Yalnızlık - 1989
Arkadaş - 1989
Umut Yarına Kaldı - 1988
Sevgili Bayan - 1988
Kırmızı Gece - 1988
Elveda Mutluluklar - 1988
Bir Beyin Oğlu - 1988
İşte Kadın - 1987
Yasemin - 1987
Yarın Yarın - 1987
Temas - 1987
Su Da Yanar - 1987
Selamsız Bandosu - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş - 1987
Günah Gecesi - 1987
72. Koğuş - 1987
Öksüzler - 1986
Teyzem - 1986
Seviyorum - 1986
Sahtekar - 1986
Milyarder - 1986
Dikenli Yol - 1986
Dikenli Hayat - 1986
Bekçi - 1986
Asılacak Kadın - 1986
Arap Bilo - 1986
Çıplak Vatandaş - 1985
Tapılacak Kadın - 1985
Sekreter - 1985
Candan Sevmeli - 1985
Aşık Oldum - 1985
Üşütük - 1984
Yavrularım - 1984
Sevmek Yeniden Doğmak - 1984
Pehlivan - 1984
Namuslu - 1984
Şekerpare - 1983
Güneşin Tutulduğu Gün - 1983
Bedel - 1983
İffet - 1982
Çirkinler De Sever - 1981
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
İbişo - 1980
Bir Günün Hikayesi - 1980
Banker Bilo - 1980
İsyan - 1979
Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979
Bekçiler Kralı - 1979
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
Hopla Kalbim Hopla / Hadi Canım Sende - 1975
Halkalı Şeker - 1975
Kamera Alanı
Ceylan - 1989 .... Kameraman
Sultan - 1978 .... Kamera Asistanı
Ayağında Kundura / Ceylan - 1978 .... Kameraman
Şabanoğlu Şaban - 1977 .... Kamera Asistanı
Çöpçüler Kralı - 1977 .... Kamera Asistanı
Sarmaş Dolaş - 1977 .... Kamera Asistanı
Hababam Sınıfı Tatilde - 1977 .... Kamera Asistanı
Gülen Gözler - 1977 .... Kameraman
Cennetin Çocukları - 1977 .... Kameraman
Öyle Olsun - 1976 .... Kamera Asistanı
Taşra Kızı - 1976 .... Kamera Asistanı
Selam Dostum - 1976 .... Kameraman
Merhaba - 1976 .... Kamera Asistanı
Kadınlara Dayanamam - 1976 .... Kameraman
Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976 .... Kamera Asistanı
Gel Barışalım - 1976 .... Kamera Asistanı
Aile Şerefi - 1976 .... Kamera Asistanı
Çilli Yavrum Çilli - 1975 .... Kamera Asistanı
Silemezler Gönlümden - 1974 .... Kameraman
Ah Deme Oh De - 1974 .... Kamera Asistanı
Kara Şeytan - 1973 .... Kamera Asistanı
Diğer Filmografi
Recep İvedik - 2007 .... Oyuncu
Banker Bilo - 1980 .... Oyuncu
Kanlı Öç - 1972 .... Laboratuvar Asistanı
Dudaktan Silaha - 1971 .... Laboratuvar Asistanı
Gelincik Tarlası - 1968 .... Laboratuvar Asistanı
Söyleyin Genç Kızlara - 1967 .... Laboratuvar Asistanı