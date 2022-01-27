Ödüllü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti. Şenkay 75 yaşındaydı. Geçtiğimiz yıl Adana'da düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülü'ne layık görülen Şenkay, rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamamıştı.





Ödül töreninde Ertunç Şenkay adına ödülü alan oyuncu Menderes Samancılar, Şenkay için şöyle konuşmuştu:



"Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. Beni sevenler alsın, dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum."

ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?



Ertunç Şenkay 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Yıldız-Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan Şenkay, görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım ilk adımını attı. Dikişci dışında birçok görüntü yönetmenine asistanlık yaptı. 1978 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başladı. 1989 yılında Çaylar Şirketten dizisiyle televizyon alanında da çalışmaya başladı.



1990 yılında 27. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Büyük Yalnızlık (1989) ve İkili Oyunlar (1990) filmleriyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Bir yıl sonra ayını ödülü aynı festivalde Ateş Üstünde Yürümek (1991) ve Seni Seviyorum Rosa (1991) filmleriyle aldı. Aynı zamanda 1992’de Seni Seviyorum Rosa ile 6. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü de kazandı. Sonrasında 1994’te aynı festivalde aynı ödülü Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle aldı. Bunun dışında Bir Kadının Anatomisi (1995) ile 32. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Kaçıklık Diplomasisi (1998) ile 35. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve Şarkıcı (2000) ile 38. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünün sahibi oldu. Farklı birçok festivalde de ödüller alan Şenkay, sinema ve dizilerde görüntü yönetmenliği görevine imza attı.

Şenkay'ın imza attığı filmler:



Şipşak Anadolu - 2013



Tamaya İfrit - 2012



Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile - 2010



Recep İvedik 3 - 2010



Karadağlar - 2010 (TV Dizisi)



Kaledeki Yalnızlık - 2010



Abimm - 2009



Recep İvedik 2 - 2008



Avanak Kuzenler - 2008



Çılgın Dersane Kampta - 2007



Recep İvedik - 2007



Maskeli Beşler: Irak - 2006



Emret Komutanım: Şah Mat - 2006



Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005



Maskeli Beşler: İntikam Peşinde - 2005



Hababam Sınıfı 3,5 - 2005



troia - 2004 (TV Dizisi)



Kalbin Zamanı - 2004



Hababam Sınıfı Askerde - 2004



Kurşun Yarası - 2003 (TV Dizisi)



Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003



Gülüm - 2002



Yeşil Işık - 2001



Son - 2001



Başbelası - 2001 (TV Filmi)



Şarkıcı - 2000



Çember - 2000 (TV Filmi)



Filler ve Çimen - 2000



Aşk Aynı Adreste - 2000 (TV Filmi)



Sevgilim İstanbul - 1999



Kaçıklık Diploması - 1998



Sır - 1997 (Kısa Film)



Firuze - 1997 (TV Filmi)



Ağır Roman - 1997



Nefes Alamıyorum - 1996 (TV Filmi)



Drejan - 1996



Bir Erkeğin Anatomisi - 1996



Yer Çekimli Aşklar - 1995



Gölge Çiçeği - 1995 (TV Dizisi)



Bizim Aile - 1995 (TV Dizisi)



Bir Kadının Anatomisi - 1995



Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - 1995



Yengeç Sepeti - 1994



Soğuk Geceler / Devlerin Ölümü - 1994



Buluşma - 1994



Bir Sonbahar Hikayesi - 1994



İftira / Hasan Sezai Hz. - 1993 (TV Filmi)



C-Blok - 1993



Arayış / Abdullah-ı Tercüman Hz. - 1993 (TV Filmi)



İki Kadın - 1992



Seni Seviyorum Rosa - 1992



Her Gece Bodrum - 1992



Düş Gezginleri - 1992



Ateş Üstünde Yürümek - 1991



Anadolu'nun Kadın Erenleri - 1991 (TV Dizisi)



Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990



Hasan Boğuldu - 1990



Devlerin Ölümü - 1990



Darbe - 1990



Benim Sinemalarım - 1990



İkili Oyunlar - 1989



Çaylar Şirketten - 1989 (TV Dizisi)



Filim Bitti - 1989



Fazilet - 1989



Büyük Yalnızlık - 1989



Arkadaş - 1989



Umut Yarına Kaldı - 1988



Sevgili Bayan - 1988



Kırmızı Gece - 1988



Elveda Mutluluklar - 1988



Bir Beyin Oğlu - 1988



İşte Kadın - 1987



Yasemin - 1987



Yarın Yarın - 1987



Temas - 1987



Su Da Yanar - 1987



Selamsız Bandosu - 1987



Menekşeler Mavidir - 1987



Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş - 1987



Günah Gecesi - 1987



72. Koğuş - 1987



Öksüzler - 1986



Teyzem - 1986



Seviyorum - 1986



Sahtekar - 1986



Milyarder - 1986



Dikenli Yol - 1986



Dikenli Hayat - 1986



Bekçi - 1986



Asılacak Kadın - 1986



Arap Bilo - 1986



Çıplak Vatandaş - 1985



Tapılacak Kadın - 1985



Sekreter - 1985



Candan Sevmeli - 1985



Aşık Oldum - 1985



Üşütük - 1984



Yavrularım - 1984



Sevmek Yeniden Doğmak - 1984



Pehlivan - 1984



Namuslu - 1984



Şekerpare - 1983



Güneşin Tutulduğu Gün - 1983



Bedel - 1983



İffet - 1982



Çirkinler De Sever - 1981



Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981



İbişo - 1980



Bir Günün Hikayesi - 1980



Banker Bilo - 1980



İsyan - 1979



Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979



Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979



Bekçiler Kralı - 1979



Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978



Hopla Kalbim Hopla / Hadi Canım Sende - 1975



Halkalı Şeker - 1975



Kamera Alanı



Ceylan - 1989 .... Kameraman



Sultan - 1978 .... Kamera Asistanı



Ayağında Kundura / Ceylan - 1978 .... Kameraman



Şabanoğlu Şaban - 1977 .... Kamera Asistanı



Çöpçüler Kralı - 1977 .... Kamera Asistanı



Sarmaş Dolaş - 1977 .... Kamera Asistanı



Hababam Sınıfı Tatilde - 1977 .... Kamera Asistanı



Gülen Gözler - 1977 .... Kameraman



Cennetin Çocukları - 1977 .... Kameraman



Öyle Olsun - 1976 .... Kamera Asistanı



Taşra Kızı - 1976 .... Kamera Asistanı



Selam Dostum - 1976 .... Kameraman



Merhaba - 1976 .... Kamera Asistanı



Kadınlara Dayanamam - 1976 .... Kameraman



Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976 .... Kamera Asistanı



Gel Barışalım - 1976 .... Kamera Asistanı



Aile Şerefi - 1976 .... Kamera Asistanı



Çilli Yavrum Çilli - 1975 .... Kamera Asistanı



Silemezler Gönlümden - 1974 .... Kameraman



Ah Deme Oh De - 1974 .... Kamera Asistanı



Kara Şeytan - 1973 .... Kamera Asistanı



Diğer Filmografi



Recep İvedik - 2007 .... Oyuncu



Banker Bilo - 1980 .... Oyuncu



Kanlı Öç - 1972 .... Laboratuvar Asistanı



Dudaktan Silaha - 1971 .... Laboratuvar Asistanı



Gelincik Tarlası - 1968 .... Laboratuvar Asistanı



Söyleyin Genç Kızlara - 1967 .... Laboratuvar Asistanı