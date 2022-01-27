Ödüllü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ödüllü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberler 27.01.2022 - 15:55

Ödüllü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti. Şenkay 75 yaşındaydı. Geçtiğimiz yıl Adana'da düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülü'ne layık görülen Şenkay, rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamamıştı. 

 
Ödül töreninde Ertunç Şenkay adına ödülü alan oyuncu Menderes Samancılar, Şenkay için şöyle konuşmuştu:

"Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. Beni sevenler alsın, dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum."

ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?

Ertunç Şenkay 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Yıldız-Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan Şenkay, görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım ilk adımını attı. Dikişci dışında birçok görüntü yönetmenine asistanlık yaptı. 1978 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başladı. 1989 yılında Çaylar Şirketten dizisiyle televizyon alanında da çalışmaya başladı.

1990 yılında 27. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Büyük Yalnızlık (1989) ve İkili Oyunlar (1990) filmleriyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Bir yıl sonra ayını ödülü aynı festivalde Ateş Üstünde Yürümek (1991) ve Seni Seviyorum Rosa (1991) filmleriyle aldı. Aynı zamanda 1992’de Seni Seviyorum Rosa ile 6. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü de kazandı. Sonrasında 1994’te aynı festivalde aynı ödülü Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle aldı. Bunun dışında Bir Kadının Anatomisi (1995) ile 32. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Kaçıklık Diplomasisi (1998) ile 35. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve Şarkıcı (2000) ile 38. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünün sahibi oldu. Farklı birçok festivalde de ödüller alan Şenkay, sinema ve dizilerde görüntü yönetmenliği görevine imza attı.

Şenkay'ın imza attığı filmler: 

Şipşak Anadolu - 2013

Tamaya İfrit - 2012

Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile - 2010

Recep İvedik 3 - 2010

Karadağlar - 2010 (TV Dizisi)

Kaledeki Yalnızlık - 2010

Abimm - 2009

Recep İvedik 2 - 2008

Avanak Kuzenler - 2008

Çılgın Dersane Kampta - 2007

Recep İvedik - 2007

Maskeli Beşler: Irak - 2006

Emret Komutanım: Şah Mat - 2006

Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde - 2005

Hababam Sınıfı 3,5 - 2005

troia - 2004 (TV Dizisi)

Kalbin Zamanı - 2004

Hababam Sınıfı Askerde - 2004

Kurşun Yarası - 2003 (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003

Gülüm - 2002

Yeşil Işık - 2001

Son - 2001

Başbelası - 2001 (TV Filmi)

Şarkıcı - 2000

Çember - 2000 (TV Filmi)

Filler ve Çimen - 2000

Aşk Aynı Adreste - 2000 (TV Filmi)

Sevgilim İstanbul - 1999

Kaçıklık Diploması - 1998

Sır - 1997 (Kısa Film)

Firuze - 1997 (TV Filmi)

Ağır Roman - 1997

Nefes Alamıyorum - 1996 (TV Filmi)

Drejan - 1996

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Gölge Çiçeği - 1995 (TV Dizisi)

Bizim Aile - 1995 (TV Dizisi)

Bir Kadının Anatomisi - 1995

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - 1995

Yengeç Sepeti - 1994

Soğuk Geceler / Devlerin Ölümü - 1994

Buluşma - 1994

Bir Sonbahar Hikayesi - 1994

İftira / Hasan Sezai Hz. - 1993 (TV Filmi)

C-Blok - 1993

Arayış / Abdullah-ı Tercüman Hz. - 1993 (TV Filmi)

İki Kadın - 1992

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Her Gece Bodrum - 1992

Düş Gezginleri - 1992

Ateş Üstünde Yürümek - 1991

Anadolu'nun Kadın Erenleri - 1991 (TV Dizisi)

Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990

Hasan Boğuldu - 1990

Devlerin Ölümü - 1990

Darbe - 1990

Benim Sinemalarım - 1990

İkili Oyunlar - 1989

Çaylar Şirketten - 1989 (TV Dizisi)

Filim Bitti - 1989

Fazilet - 1989

Büyük Yalnızlık - 1989

Arkadaş - 1989

Umut Yarına Kaldı - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Kırmızı Gece - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Bir Beyin Oğlu - 1988

İşte Kadın - 1987

Yasemin - 1987

Yarın Yarın - 1987

Temas - 1987

Su Da Yanar - 1987

Selamsız Bandosu - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş - 1987

Günah Gecesi - 1987

72. Koğuş - 1987

Öksüzler - 1986

Teyzem - 1986

Seviyorum - 1986

Sahtekar - 1986

Milyarder - 1986

Dikenli Yol - 1986

Dikenli Hayat - 1986

Bekçi - 1986

Asılacak Kadın - 1986

Arap Bilo - 1986

Çıplak Vatandaş - 1985

Tapılacak Kadın - 1985

Sekreter - 1985

Candan Sevmeli - 1985

Aşık Oldum - 1985

Üşütük - 1984

Yavrularım - 1984

Sevmek Yeniden Doğmak - 1984

Pehlivan - 1984

Namuslu - 1984

Şekerpare - 1983

Güneşin Tutulduğu Gün - 1983

Bedel - 1983

İffet - 1982

Çirkinler De Sever - 1981

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

İbişo - 1980

Bir Günün Hikayesi - 1980

Banker Bilo - 1980

İsyan - 1979

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979

Bekçiler Kralı - 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Hopla Kalbim Hopla / Hadi Canım Sende - 1975

Halkalı Şeker - 1975

Kamera Alanı

Ceylan - 1989 .... Kameraman

Sultan - 1978 .... Kamera Asistanı

Ayağında Kundura / Ceylan - 1978 .... Kameraman

Şabanoğlu Şaban - 1977 .... Kamera Asistanı

Çöpçüler Kralı - 1977 .... Kamera Asistanı

Sarmaş Dolaş - 1977 .... Kamera Asistanı

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977 .... Kamera Asistanı

Gülen Gözler - 1977 .... Kameraman

Cennetin Çocukları - 1977 .... Kameraman

Öyle Olsun - 1976 .... Kamera Asistanı

Taşra Kızı - 1976 .... Kamera Asistanı

Selam Dostum - 1976 .... Kameraman

Merhaba - 1976 .... Kamera Asistanı

Kadınlara Dayanamam - 1976 .... Kameraman

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976 .... Kamera Asistanı

Gel Barışalım - 1976 .... Kamera Asistanı

Aile Şerefi - 1976 .... Kamera Asistanı

Çilli Yavrum Çilli - 1975 .... Kamera Asistanı

Silemezler Gönlümden - 1974 .... Kameraman

Ah Deme Oh De - 1974 .... Kamera Asistanı

Kara Şeytan - 1973 .... Kamera Asistanı

Diğer Filmografi

Recep İvedik - 2007 .... Oyuncu

Banker Bilo - 1980 .... Oyuncu

Kanlı Öç - 1972 .... Laboratuvar Asistanı

Dudaktan Silaha - 1971 .... Laboratuvar Asistanı

Gelincik Tarlası - 1968 .... Laboratuvar Asistanı

Söyleyin Genç Kızlara - 1967 .... Laboratuvar Asistanı

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