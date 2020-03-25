Ödüllü oyun yazarı Terrence McNally virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sanat dünyasının ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüsten hayatını kaybetti.

25.03.2020 - 17:28

Terrence McNally

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Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni tam dört kez kazanan Terrence McNally, corona virüsün yol açtığı semptomlar nedeniyle hayata veda etti.

Daha önce akciğer kanserini yenen 81 yaşındaki yazarın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtildi.

Terrence McNally, Love! Valour! Compassion! (1995), Master Class (1996), Kiss of the Spider Woman (1993) ve Ragtime (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.

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