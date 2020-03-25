Ödüllü oyun yazarı Terrence McNally virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni tam dört kez kazanan Terrence McNally, corona virüsün yol açtığı semptomlar nedeniyle hayata veda etti.



Daha önce akciğer kanserini yenen 81 yaşındaki yazarın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtildi.



Terrence McNally, Love! Valour! Compassion! (1995), Master Class (1996), Kiss of the Spider Woman (1993) ve Ragtime (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.

CORONA VİRÜSÜN ULAŞMADIĞI İKİ YER

