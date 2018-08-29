Türkiye genelinde farklı temalar altında devam eden birçok fotoğraf yarışması, fotoğrafseverlerle buluşacak.



Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen projeler kapsamında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmalar, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımını bekliyor.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın birincisi 20 bin lira ile ödüllendirilecek.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" temalı "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması", fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesini, ulusal ve uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesini, uluslararası platformda farklı toplumlara ait zanaat türleriyle evrensel çeşitliliğe dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.



Başvuruların 16 Kasım'a kadar devam edeceği yarışmada, birinciye FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) Altın Madalya ile 20 bin lira, ikinciye FIAP Gümüş Madalya ve 15 bin lira, üçüncüye FIAP Bronz Madalya ve 10 bin lira takdim edilecek.



Yarışmada ayrıca FIAP mansiyon ödülüne layık görülen 10 eser ile TCMB Özel Ödülünü kazanan esere 2 bin 500 liralık ödül verilecek.



BELEDİYELERİN DÜZENLEDİĞİ YARIŞMALAR FARKLI TEMALARI İŞLİYOR



Zeytinburnu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen "Geleneksel 8. Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması"nda "Foto Öykü" kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 8 bin lirayla ödüllendirilirken, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 4 bin lira takdim edilecek. "Serbest Kategori"nin birincisi 6 bin, ikincisi 4 bin, üçüncüsü ise 3 bin lira ödül alacak. Yarışmaya, 7 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.



Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tüm Renkleriyle Arnavutköy" konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları bugün sona erecek. Yarışmanın birincisine 8 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne ise 2 bin lira verilecek.



Sarıyer Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması", Sarıyer'de fotoğraf sanatının

yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.



"Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer" temasıyla gerçekleşen yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncü ile Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü sahibine 2 bin lira takdim edilecek. Yarışmaya 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.



"Türkiye'de Misafir Öğrenci Olmak" yarışmasına 31 Ağustos'a kadar başvurulabilecek

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye'de burslu eğitim alan yabancı öğrencilerin katılımıyla "Türkiye'de Misafir Öğrenci Olmak" konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Son katılım tarihi 31 Ağustos olan yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira verilecek.



Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansal desteğiyle düzenlenen, "Orman ve Şifalı Bitkiler" yarışmasına 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Türkiye Ormanları Yarışma Dizisinin dördüncüsü olan etkinlikte birinci 5 bin lirayla ödüllendirilecek.



Çağın Göz Hastanesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği "Göz Alabildiğine-Sokağın Rengi" yarışması, gözün ve göz sağlığının önemini vurgulamayı amaçlıyor. Birincinin 5 bin, ikincinin 3 bin, üçüncünün ise 2 bin lira kazanacağı yarışmaya, 22 Eylül'e kadar başvuru alınacak.



21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından gerçekleştirilen "Eğitimin Hünerli Elleri" fotoğraf yarışmasına 10 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimin insana ve topluma kazandırdıklarını ele alan yarışmada birincilik ödülü 4 bin lira olarak belirlendi.



Güneş Sigorta'nın hayata geçirdiği "Güneşini Yakala" fotoğraf yarışmasına 30 Eylül'e kadar başvuru gönderilebilecek. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan esere TFSF Altın Madalya ödülü ile 4 bin lira, ikinciye TFSF Gümüş Madalya ve 3 bin lira, üçüncüye TFSF Bronz Madalya ve 2 bin lira, mansiyon kazanan eserlere ise 500'er lira takdim edilecek.



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