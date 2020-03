Ödülü dizi The Handmaid's Tale’e ilham veren romanın devamı Türkçede: Ahitler

İlk sezonundan itibaren Altın Küre ve Emmy dahil sayısız ödül kazanan The Handmaid’s Tale dizisine ilham veren Margaret Atwood’un aynı adlı, çok satan romanının devamı geldi.



Hulu'nun hit dizisi The Handmaid's Tale'in uyarlandığı romanın devam kitabı olan Ahitler (The Testements) Doğan Kitap’tan çıktı.



Geçen yıl Booker Ödülü'nü kazanan roman, Damızlık Kızın Öyküsü olarak Türkçeleştirilen ilk kitaptan bağımsız bir hikaye olarak öne çıkıyor. Offred'in yaşadıklarının 15 sene sonrasında geçen hikaye, üç kadının ağzından anlatılıyor. Kitabın tanıtım bülteninde şu sözlere yer veriliyor:



Damızlık Kızın Öyküsü’nde isyan var. Teyzeler, Damızlık Kızlar ve onların kızları, canları pahasına savaşıp Duvar’ı yıkarak totaliter Gilead rejimini tarihin derinliklerine gömüyorlar. Ve Ahitler yazılıyor: Köleleştirilmiş kadınların öfkesiyle, özgürleştirilmiş bir nesil için…

HANDMAID'S TALE DİZİSİ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ