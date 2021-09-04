Okan Bayülgen’den Altın Güvercin Belgeseli

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda bu yıl belgesel sürprizi yaşanacak.

PRÖMİYERİ 8 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞECEK





Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve ekibi tarafından 24 Yıllık Bir Müzik Serüveni, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Belgeseli başlığıyla hazırlanan Bir Notanın Hikayesi adlı belgeselin prömiyeri 8 Eylül’de Tarihi Kervansaray’da gerçekleşecek.

Okan Bayülgen’in kendine has üslubu ile seslendirdiği belgesel, yarışmanın tarihsel sürecini aktarırken Kuşadası’nın tanıtımına da katkı sunacak.



YARIŞMAYLA ÖZDEŞ İSİMLER



Bir Notanın Hikayesi, Kuşadası’nın marka organizasyonlarından olan Altın Güvercin serüvenini, ve yarışma ile özdeşleşmiş önemli isimlerin aracılığıyla ortaya koyacak. Erol Evgin, Nükhet Duru, Fatih Erkoç, İzel, Metin Özülkü gibi ünlü sanatçıların anıları ile renklenen belgeselde Kuşadası Belediyesi eski başkanlarından Engin Berberoğlu, yarışmanın koordinatörü Ali Rıza Türker ve 6 yıllık bir aranın ardından yarışmayı yeniden Kuşadası ile buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü ile yapılan söyleşiler de yer alıyor.

Bir Notanın Hikayesi, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde saat 21.00’da Tarihi Kervansaray’da tekrar sanatseverlerle buluşacak. Okan Bayülgen tarafından hazırlanan ve seslendirilen belgeselin yönetmenliğini Rahşan Gürkan, genel koordinatörlüğünü Özgür Çakıt yapıyor. Belgeselin senaryosu ise Murat Tolga Şen’e ait.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı