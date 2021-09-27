Oktoberfest İstanbul'da dopdolu festival programı

Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 5. kez Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. 27 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’nın sevilen atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Oktoberfest İstanbul, dopdolu içeriğiyle tüm misafirlerine özledikleri festival havasını tekrar yaşatmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar düzenlenmiş en uzun Oktoberfest olacak etkinlikte The Populist menüsünün güçlü lezzetlerine altın madalyaya layık görülen Torch Brewery’nin craft lezzetleri eşlik edecek. eğlence ve müziğin kesintisiz devam edeceği festival boyunca The Populist menüsüne katılan Oktoberfest Tabağı da misafirlerle buluşacak.



AÇIK HAVADA KESİNTİSİZ MÜZİK



Yedi gün boyunca Yapı Kredi bomontiada’da festival tutkunlarını ağırlayacak olan Oktoberfest İstanbul, sevilen DJ performanslarıyla iyi müzik iddiasını bu yıl da sürdürecek. Cihan Saldıran, Nadir Duman, DJ Daddy E, Kaan Yüceil, Berke Yavuz, Ras Memo ve Da Frogg gibi güçlü isimlerin yanı sıra trompet ve akordeon eşliğinde müzik yapan Gezici Bando da festivalde yer alacak.

Oktoberfest İstanbul coşkusu aynı zamanda alternatif müziğin sevilen isimlerinin vereceği canlı konserler ve Radyo Eksen DJ performansları ile Yapı Kredi bomontiada’nın avlusunda açık havada kutlanacak ve Oktoberfest unutulmaz bir festival havası estirecek.



OCTOBERFEST PROGRAMI



27 Eylül Pazartesi 19:00 – 20:00 Açılış Fıçı Patlatma Seremonisi & Gezici Bando



27 Eylül Pazartesi 20:00/00:00 DJ Performansı - Cihan Saldıran / 80’s



28 Eylül Salı 20:00/00:00 DJ Performansı - Cihan Saldıran / Reggae-Soul-Funk



29 Eylül Çarşamba 20:00/00:00 DJ Performansı - Cihan Saldıran / 70’s



30 Eylül Perşembe 20:00/00:00 DJ Performansı - Cihan Saldıran / Bar Grooves



1 Ekim Cuma 19:00 – 20:00 Fıçı Patlatma Seremonisi & Gezici Bando



1 Ekim Cuma 18:00/21:00 DJ Performansı - Nadir Duman / Pop-Rock-Alternative



1 Ekim Cuma 21:00/ 00:00 DJ Performansı - Kaan Yüceil / Let’s Groove Tonight



2 Ekim Cumartesi 17:00/22:00 Gezici Bando



2 Ekim Cumartesi 15:00/ 19:00 DJ Performansı - DJ Daddy E / R&B-Hip-Hop



2 Ekim Cumartesi 20:00/ 00:00 DJ Performansı - Berke Yavuz / 90’s Pop&Rock



3 Ekim Pazar 16:00/20:00 DJ Performansı - Ras Memo & Da Frogg / Reggae (%100 Plak)



Yapı Kredi bomontiada avlu



28 Eylül Salı 21:30/23:30 La Caravane Passe



29 Eylül Çarşamba 21:00/23:00 Emir Ersoy Project



30 Eylül Perşembe 21:00/23:00 Redd



1 Ekim Cuma 18:00/ 21:00 Güven Yıldız / Radyo Eksen DJ Performans



1 Ekim Cuma 21:00/23:00 Gripin



2 Ekim Cumartesi 16:00/ 18:00 Bebek Blues Band



2 Ekim Cumartesi 18:00/ 21:00 Gülşah Güray + Gülşah Turgut / Radyo Eksen DJ Performans



2 Ekim Cumartesi 21:00/ 23:00 Sahte Rakı



3 Ekim Pazar 13:00/ 16:00 Gülşah Turgut / Radyo Eksen DJ Performans



3 Ekim Pazar 16:00/ 18:00 Soul Stuff