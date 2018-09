İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 12’nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

The Populist’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve yurtdışında kutlanan gerçek Oktoberfest deneyimini aratmayan Oktoberfest İstanbul bu yıl da dopdolu bir festival programı sunuyor. bomontiada ve Bebek şubelerinde dört gün boyunca eğlence tutkunlarını ağırlayacak olan The Populist, bu yıl da DJ performanslarından, özel bir deneyimine dönüşecek ‘brewmaster’s table’ tadımına kadar pek çok renkli etkinliğe imza atacak. Bu yıl 4-7 Ekim tarihlerinde The Populist’te gerçekleşecek Oktoberfest İstanbul, festivale özel craft tatları ve lezzetli eşlikçileriyle katılan herkese eğlencenin tadını ikiye katlayacak bir gastronomi deneyimi de yaşatacak.



FESTİVAL BOYUNCA KESİNTİSİZ MÜZİK



Dört gün boyunca Bebek ve bomontiada şubelerinde festival tutkunlarını ağırlayacak olan Oktoberfest İstanbul, sevilen DJ performanslarıyla iyi müzik iddiasını bu yıl da sürdürecek. Çağlan Tekil, Gülşah Turgut, Mr. Murdoc, Cihan Saldıran ve Nadir Duman gibi güçlü isimlerin yanı sıra trompet ve akordeon eşliğinde müzik yapan Gezici Grup da festivalde yer alacak. Oktoberfest İstanbul coşkusu aynı zamanda alternatif müziğin sevilen isimleriyle bomontiada avluda da festival boyunca devam edecek.



PROGRAM



The Populist bomontiada



4 Ekim Perşembe 21:30/00:00 Gülşah Turgut - RocknRoll & Punk & Alternatif

5 Ekim Cuma 19:00/20:00 Bando Açılış Seramonisi

5 Ekim Cuma 20:00/22:30 Mr. Murdoc - Soft Rock

5 Ekim Cuma 22:30/02:00 Kaan Yüceil - Funky & Soul & Electro-Rock

6 Ekim Cumartesi 14:00/15:30 Brewmaster’s Table – Ücretli Atölye

6 Ekim Cumartesi 20:00/21:00 Gezici Grup (Trompet & Akerdeon)

6 Ekim Cumartesi 21:00/22:30 Mr. Murdoc - Soft Rock

6 Ekim Cumartesi 22:30/02:00 Style-ist – Edit & Funk & Mashup

7 Ekim Pazar 14:30/16:00 Gezici Grup (Trompet & Akerdeon)



bomontiada avlu



5 Ekim Cuma 21:00/23:00 Circus

6 Ekim Cumartesi 16:30/18:00 Melisa Karakurt

6 Ekim Cumartesi 18:30/20:30 Batu Mutlugil Band

6 Ekim Cumartesi 21:00/23:00 Soul Stuff

7 Ekim Pazar 16:00/18:00 Sahte Rakı



The Populist Bebek



4 Ekim Perşembe 21:00/00:00 Çağlan Tekil-80’s & 90’s

5 Ekim Cuma 19:00/20:00 Gezici Grup (Trompet & Akerdeon)

5 Ekim Cuma 20:00/22:30 Cihan Saldıran – Disco & Funk & Rock

5 Ekim Cuma 22:30/ 02:00 Nadir Duman –Pop & Rock &Alternatif

6 Ekim Cumartesi 20:00/21:00 Gezici Grup (Trompet & Akerdeon)

6 Ekim Cumartesi 21:00/22:30 Cihan Saldıran – Disco & Funk & Rock

6 Ekim Cumartesi 22:30/02:00 Nikki Wild – 80’s Rock