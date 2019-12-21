Olivia Colman’dan yeni dizi: The Landscapers

Sarayın Gözdesi filmiyle Oscar ve Altın Küre dahil pek çok ödül kazanan, son dönemde rol aldığı The Crown dizisiyle adından söz ettiren Olivia Colman, yeni bir dizide daha rol almaya hazırlanıyor.



45 yaşındaki İngiliz oyuncu, yönetmenliğini Alexander Payne’in üstleneceği, eşi Ed Sinclair’in ilk TV deneyimi olacak dört bölümlük bir suç dizisinde rol alacak. Dizinin senaryosunu Sinclair kaleme alacak.



The Landscapers adlı dizi, Colman’ın canlandıracağı Susan ve Christopher Edwards’ın gerçek hikayesinden ilhala ekrana uyarlanacak.

DİZİ 2020'DE YAYINLANACAK

1998’de Susan’ın ailesinin katledilmesinden dolayı suçlanan çift, ardından cesetleri bahçelerine gömdüler ve gelecek 15 yıl boyunca aldıkları "haksız" mirastan mahrum kaldılar. Hala masum olduklarını iddia eden çiftle yapılan röportajların gerçek kayıtlarına dayanacak olan Landscapers, vahşi bir vakayı dramatik açıdan ele alacak.



HBO ve Sky için üretilecek olan dizinin 2020'nin sonbahar döneminde yayına girmesi bekleniyor.

THE CROWN 3. SEZON FRAGMANI