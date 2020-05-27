Ölümlü Dünya film konusu ne, nerede çekildi? Ölümlü Dünya oyuncuları kimler?

Ölümlü Dünya'nın başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür'ün paylaşıyor. Komedi ve aksiyon filminin yönetmenliğini Ali Atay üstleniyor.



ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantasını işletirler. Ailenin, kendi halinde, sıradan gözüken hayatları aslında pek de gözüktüğü gibi değildir. Bu ailenin uzun süredir sakladıkları bir sırlar vardır; lokanta işletmeciliğinin yanı sıra köklü bir teşkilatın içinde çalışmaktadır. Onlar ne pahasına olursa olsun bu sırrı saklamaya çalışsalar da beklenmedik bir anda sırları ifşa olur. Artık yeni bir planı devreye sokmaları gerekecektir.



26 Ocak 2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya filmi, sinemada 585.145 kişi tarafından izlendi. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturması nedeniyle büyük ilgi gören Ölümlü Dünya filminin Imdb puanı ise 7,7'dir.



İstanbul'da "kamera" diyen Ölümlü Dünya filminin bazı sahneleri Haydarpaşa Garı'nda çekildi.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FRAGMANI

