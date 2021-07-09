On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı

On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk halkının tarihten bu yana içeriden ve dışarıdan her zaman müdahalelere maruz kaldığını söyledi. Demircan "15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının arkasında neler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'ye hangi bedeller ödetmek istediklerini de gayet iyi biliyoruz. Ama o akşam, bir ruh gibi 80 milyon vatandaşımızla bir aksiyona dönüştü" dedi.

15 TEMMUZ'U ANLATMANIN ÖNEMLİ YOLU

Demircan, 15 Temmuz'da yaşananları anlatmanın önemli yollarından birisinin kültür olduğuna dikkat çekti. Ahmet Misbah Demircan

"Şiirler yazacağız. Filmler çekeceğiz. Bugün burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sinema çok etkileyici bir araç. (Film haftasındaki) 17 film inanılmaz. Fragmanlarına bakarken bile çok etkilendim. Hepsinin izlenmesi lazım" dedi. Demircan "Bu dünyada zalimlere karşı mazlumların iş birliğini gerçekleştirecek mekanizma da yine beyazperdeden geçecek. 15 Temmuz'u anlatacak daha çok çalışmalar yapmamız lazım" diye konuştu.

"İNSAN KATLETMENİN İZAHI OLAMAZ"



15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da insanların konumları ne olursa olsun elde edecekleri menfaatlerle insanları katletmenin, sömürmenin hiçbir izahı olmadığına dikkati çekti.



Turunç "Bizim gönül dünyamızda böyle bir şey olamaz. 15 Temmuz karşısında o gün milletimiz nasıl buna karşı koyduysa yarın da böyle bir şey olacaksa bizim çocuklarımız, torunlarımız bunların karşısında duracak. Çünkü bu millet özgürlüğün ve bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Gönül dünyamızda böyle bir zenginlik ve anlayış var" dedi.



On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil ise programı çok kısa bir süre içerisinde düzenlediklerini aktararak, dünya ve Türk sinemasından "Darbe, Direniş ve Özgürlük" teması altında 17 film seçtiklerini söyledi.

Film haftası kapsamında sinema tarihinin önemli yapımlarına yer vermeye çalıştıklarını dile getiren Kabil, Amerika ve Avrupa sineması dışında farklı coğrafyalardan seçmeler yaptıklarını anlattı. Açılışta ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir konuşma yaptı.

MAHREM'İN BÖLÜMÜ İZLENİLDİ



On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılış töreninde aynı zamanda FETÖ'nün yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ele alan TRT 1 tarafından hazırlanan Mahrem belgeselinin galası yapıldı.

İlk bölümünün gösterime sunulduğu programda oyuncu ekibiyle sahneye çıkan belgeselin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, 50 yıllık casusluk faaliyetinin 15 Temmuz günü bir terör eylemine dönüş hikayesini anlattıklarını söyledi. Kurutlu "Sıradan bir Anadolu insanının, sade bir vatandaşın çocuklarının evlerine nasıl sızdılar, nasıl devşirdiler, belki doğru yetiştirilirse milletine faydalı olabilecek çocukları, 15 Temmuz'da nasıl canavara dönüştürdüler bunu anlatıyoruz" diye konuştu.

Belgeselin yönetmenli Hamit Coşkun da çekimlerde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, ekip ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinliğe, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

ON5SIFIR7 FİLM HAFTASI HAKKINDA



Atlas Sineması, İstanbul Sinema Müzesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gösterimlerin yapılacağı etkinlik, 12 ile 18 Temmuz arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Hafta dolayısıyla ayrıca Sinemada Darbe ve Direniş Teması başlıklı bir panel de düzenlenecek.

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