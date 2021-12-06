Önce Stavroz sonra Mahmut Orhan sahnede

Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Epifoni Organizasyonu ile Enter The Music projesi kapsamında 17 Aralık 2021 gecesi İzmir Arena'da ve 18 Aralık 2021'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



İstanbul konserinin açılışını Dj Shangri La yapacak. Stavroz ile doruğa çıkan eğlencenin finalini, dünya listelerine giren muhteşem dans müziği ve sahnede yarattığı büyüleyici atmosferi ile sevilen DJ Mahmut Orhan yapacak.



PROGRAM



18.30 - Kapı açılış

19.30 - 21.00 - Shangri La

21.00 - 22.30 - Stavroz

22.30 - 00.00 - Mahmut Orhan

