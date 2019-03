Once Upon a Time in Hollywood’un Margot Robbie’li afişi

Sony Pictures, Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişini önceki gün yayımlamış, Leonardo DiCaprio ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino dün sosyal medya hesabından afişi paylaşmıştı.



Dün de filmin başrol oyuncularından Margot Robbie, kendisinin yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood afişini sosyal medya hesabından paylaştı.

Manson cinayetinin işlendiği 1969 yılında bir Western film yıldızı ve onun dublörünün etrafında gelişen olayları konu edinen filmde Margot Robbie, Sharon Tate rolünü üstleniyor.

Filmde, yönetmen Roman Polanski'nin 8 aylık hamile eşi Sharon Tate’in Charles Manson'ın müritleri tarafından korkunç şekilde öldürülmesi geri plandaki hikayeyi oluşturuyor.