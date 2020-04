One Direction, Zayn Malik’siz yeniden bir araya geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu One Direction, 2015 yılında dağılmasının ardından yeniden birleşiyor, ama bir kişi eksik.



The Sun gazetesinin haberine göre grup üyeleri Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson ve Niall Horan’ın, grubun 10’uncu yılı için özel planları olsa da Zayn Malik bu planlara dahil değil.



Liam Payne, Louis Tomlinson’un Zayn Malik’i yeniden birleşme planlarına dahil etmek için çağırdığını itiraf etti. Zayn Malik, 2015 yılında gruptan ayrılmıştı.



Malik, Mart 2015’te yılının “Spot ışıklarından uzak kalmak istiyorum, 22 yaşında normal bir insanın yaşadığı gibi bir hayat yaşamak istiyorum” diyerek One Direction'ı bırakmıştı.

ZAYN MALIK NEDEN AYRILDI?

Malik, 2016’da yazdığı kitabında ayrılma nedenini şöyle açıklmıştı: “2014’teki fotoğraflarıma baktığımda inanamıyorum, ne kadar hastaymışım. Bunu daha önce toplum içinde hiç telaffuz etmedim, gruptan neden ayrıldığımı da hiç söylemedim ama sebebi buydu. Yeme bozukluğu nedeniyle büyük acılar içindeydim. Hastalığımın farkında da değildim ama bir süre sonra beni içten içe öldürdüğünü anladım.” Malik’e ayrılık döneminde kız arkadaşı Gigi Hadid destek vermişti.

One Direction, 2010 yılında İngiltere'de yayınlanan yarışma programı olan The X Factor’ü üçüncülkle bitirmeleriyle ünlenmişti.