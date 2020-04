One World: Together At Home (Tek Dünya: Hep birlikte evde) konseri ne zaman?

Oscarlı şarkıcı Lady Gaga (34) öncülüğünde sağlık çalışanları ve pandemiyle mücadele adına tarihi bir dijital konser düzenleniyor. Yardım konseri One World: Together At Home (Tek Dünya: Hep birlikte evde) Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde yapılıyor.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR



Dünyanın her köşesinden ünlü sanatçıların evlerinden sergileyecekleri performanslarla, sağlık çalışanlarına şükran sunmak ve onları desteklemek için yapılacak One World: Together At Home konserinde doktorların, hemşirelerin ve ailelerinin yaşadıkları deneyimler de paylaşılacak.

43 ÜLKEDE YAYINLANACAK



Corona virüs salgınıyla mücadeleye destek kapsamında, One World: Together at Home etkinliğini Ortadoğu, Kuzey Afrika, Asya Pasifik, Fransa, Kuzey Amerika ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 bölgede canlı olarak yayımlayacak. 1985’te düzenlenen Live Aid’den bu yana görülen en büyük yıldızlar karması olacak konser, bu gece yarısından sonra, 19 Nisan Pazar 03.00’te (TSİ) Global Citizen’ın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube dahil pek çok platformdan izlenebilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR VE DESTEK

Uluslararası alanda en geniş katılımlı sivil hareketlerden biri olan Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen ‘One World: Together at Home’ etkinliği, tüm dünyada Kovid-19 salgınından etkilenen insanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sergilemenin yanı sıra insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve onlara hak ettikleri desteği vermeyi amaçlıyor.



DEV KADRO

Küratörlüğünü Lady Gaga’nın yapacağı One World: Together At Home özel yayınında, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift ve Usher gibi özel isimler ekranlarda olacak.