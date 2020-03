Online festival Evde Kal Fest başlıyor

Corona günlerinde farklı evlerde birlikte eğlenebilmek adına düzenlenen ve Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan Evde Kal Fest, canlı yayınlara başlıyor.



Kendine Has Online Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve herkesin evinden katılabileceği canlı konserler arasında 26 Mart Perşembe ve 29 Mart Pazar günü gerçekleşecek Ceylan Ertem konseri ile 27 Mart Cuma günü gerçekleşecek Fatma Turgut konseri de bulunuyor.



Canlı konserlere ek olarak, yükselen sanatçıların da IGTV üzerinden yayınlayacağı kayıtları da müzikseverlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor.



CANLI YAYIN PROGRAMI



26 Mart Perşembe : Ceylan Ertem & Cenk Erdoğan

27 Mart Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

29 Mart Pazar: Ceylan Ertem

1 Nisan Çarşamba: Dolu Kadehi Ters Tut

3 Nisan Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

4 Nisan Cumartesi: Vera

ONLİNE ETKİNLİKLER ARTIYOR