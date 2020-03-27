Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

Corona virüs'ten etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar sloganıyla hayata geçirilen Evde Kal çağrısı yapılıyor.

Kültür sanat dünyasında da durma aşamasına gelen etkinliklere evden ulaşılabilmesi için yeni yollara başvuruluyor.



Bu kapsamda her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına sunuluyor.

ÜCRETSİZ OKUNABİLECEK



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Etkin Kütüphane Evinizde etkinlikleri kapsamında farklı içerikler ve online aktiviteler, Twitter'da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook'ta @kutuphanedeyim, YouTube'da da kütüphanedeyim hesapları üzerinden, canlı olarak takip edilebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜYELİK



Yine Bakanlık tarafından başlatılan Kütüphanem Cepte mobil uygulaması ile de okurlar e-devlet üzerinden kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz olarak okuma imkanı bulabilecek.

SESLİ KİTAPLAR DA DEVREDE



Aynı zamanda görme engelli vatandaşlar da konusankitaplik.mkutup.gov.tr adresinden hizmet veren Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık vasıtasıyla 11 profesyonel kayıt stüdyosunda hazırlanan sesli kitaplardan yararlanabilecek.



2 BİN 500 YAYIN OKUYUCUYLA BULUŞUYOR



Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'a kadar uzanan Türkiye Millet Meclis Kütüphanesi'nin Kurumsal Açık Erişim Sistemi'nde 2 bin 500 yayın acikerisim.tbmm.gov.tr adresinden okurlarla buluşuyor.

Araştırmacılar ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınlarından www.ekitap.yek.gov.tr adresinden istifade edebiliyor.



DİYANET İŞLERİ'NDEN DE DESTEK



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akaid, fıkıh-ilmihal, hadis, gençlik, kadın ve aile gibi birçok başlıkta eseri hizmete sunduğu diniyayinlar.diyanet.gov.tr adresinde, hem Türkçe hem yabancı dillerde yayınlar yer alıyor. Aylık yayınlanan Diyanet, Diyanet Çocuk, Diyanet Aile dergilerinin yanı sıra üç ayda bir yayımlanan Diyanet İlmi dergi de online olarak okura açıldı.



BİLİMSEL VE KÜLTÜREL İÇERİKLER



İSAM Kütüphanesi'nin uzaktan erişime açık "Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı"nda çeşitli Türkçe ilmi yayımlarda yer alan 60 bin 938 makale tp2.isam.org.tr sayfasından kullanıma sunuluyor.



Hollandalı tarihçi ve mimari uzmanı Machiel Kiel'in, 1950-1960 yılları arasında Balkanları dolaşarak, bugün birçoğu yok olmak üzere olan Osmanlı eserlerini fotoğrafladığı arşiv, www.nitistanbul.org/kielarchive/index.php adresinden görülebiliyor.



Ücretsiz e-kitap çalışması olarak ortaya çıkan Gutenberg Projesi kapsamında telif hakkı dolmuş kitaplar, e-pub, mobi, pdf ve html formatlarından www.gutenberg.org adresi üzerinden indirilebiliyor.



ONLINE ETKİNLİKLER ARTIYOR

Bilimsel ve kültürel içeriklerin yanı sıra dil öğrenmek için birçok kaynak barından openculture.com adresinden de ücretsiz olarak film, video, kitap ve online dersler takip edilebiliyor.



Cambridge Üniversitesi Yayınevi, 700 ders kitabını koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalanlar için www.cambridge.org adresinden mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz erişime açtı.



SALT Galata ise bu süreçte yüzlerce dijital belgeden oluşan arşiv koleksiyonunun yanı sıra e-yayınlar, blog yazıları ve web projelerini "saltonline.org" adresinden ziyaretçilerin kullanımına sundu.



15 MİLYONDAN FAZLA KİTAP ERİŞİME AÇIK



Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi olarak gösterilen archive.org, 15 milyondan fazla kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynağa herkese açık, ücretsiz ve tam metin olarak erişim imkanı sağlıyor. ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 150'ye yakın üniversitenin işbirliğiyle kurulan online kütüphane HathiTrust, www.hathitrust.org adresinden Türkiye ve Türk tarihiyle ilgili kaynakların da yer aldığı 3 milyona yakın eseri okurların kullanımına açıyor.



Ayrıca dünya genelinde basılmış ve telif hakları sona ermiş farklı dillerde binlerce kitabın tam metin içeriğine Google Kitaplar'ın books.google.com sayfasından erişilebiliyor.



AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ DE DEVREDE



Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Europeana Collections projesi de Avrupa'da bulunan kütüphane, müze ve arşivlerin koleksiyonlarındaki 50 milyondan fazla materyali, www.europeana.eu adresinden web ortamına taşıyor.



www.noexcuselist.com adresinden üniversitelerin yayınladıkları derslerden, online müzelere, elektronik kitaplardan müzik derslerine kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim kaynaklarına ulaşılabilirken, dünya çapında çok sayıda kütüphane ve müzeden dijital materyaller de ABD Kongre Kütüphanesi ve UNESCO işbirliğiyle hayata geçirilen Dünya Dijital Kütüphanesi'nin (World Digital Library) "www.wdl.org" sayfasında görülebiliyor.



Fransa Milli Kütüphanesi öncülüğünde Fransa, Mısır, Türkiye, Lübnan ve Filistin'den kütüphane ve araştırma kurumlarının işbirliğiyle hayata geçirilen "Bibliotheques d'Orient" (Doğu Kütüphaneleri)

projesi kapsamında, Orta Doğu bölgesinin tarih, coğrafya ve kültürüyle ilgili belgeleri bir araya toplayan "heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en" adresinde 10 binden fazla belge açık erişime sunuluyor.



ÇOCUKLARA ÖZEL İÇERİKLER



İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) hazırladığı, aralarında Tiyatroda Bir Gün, Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı ve Fanfar – Müzikli Bir İstanbul Masalı"nın bulunduğu çocuk kitapları dijital dünyada minik okurlarla buluşuyor.



Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle yayımlanan kitaplara www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari adresinden animasyonlarına ise İKSV YouTube sayfası ve İKSV Mobil App üzerinden ulaşılabiliyor.



Sakıp Sabancı Müzesi'nin www.sakipsabancimuzesi.org/tr adresinde Ben Eserleri Koruyorum, Ben Picasso, Ben Cengiz Han, Ben Rodin, Ben Venedik Taciri, Ben Dali, Ben Halı ve Ben Kitap kitapları sesli olarak yer alıyor.



Dünyanın farklı bölgelerinden çocuk kitaplarını online ortamda toplama amacıyla kurulan Uluslararası Dijital Çocuk Kütüphanesi'nin "en.childrenslibrary.org" adresli sitesinde, farklı dillerde 5 bine yakın çocuk kitabının tam metni bulunuyor.



Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi için hayata geçirilen 360 Sanal Gezi platformu, eğitime ara verilen bu günlerde öğrenciler ve veliler için yeni bir öğrenme deneyimi sunuyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimin aksamadan yürütülmesi çalışmalarına katkı sunan Anadolu Üniversitesi bu yeni platformla İslam Bilim Tarihi derslerine katkı sağlarken, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan tüm eser ve bilgileri sanal olarak evlere taşıyor.



ONLINA ERİŞİME AÇILAN DERGİLER



Tarık Tufan, Hakan Günday, Ahmet Mümtaz Taylan ve İlber Ortaylı'nın aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin yazılarının yer aldığı Tuhaf dergisi, Evde Kal Özel Sayısı'nı tuhafdergi.com/Tuhaf_Ozel.pdf bağlantısıyla dergi okurlarının istifadesine sundu.



Evde Kal çağrısına destek verenlerden Serçe Edebiyat, Kültür ve Sanat özel seçkisini, Mahalle Mektebi dergisi de son sekiz yayınını online erişime açtı. Ayrıca meraklılarına dijital okuma deneyimi sunan issuu.com adresinden binlerce dergi yayınına ulaşılabiliyor.

