Bana Yusuf’u soruyorsun öyle mi? Sana onu anlatayım, anlatayım da, önce başka bir şey anlatayım. Yusuf, kuyuya atılmış bir taştır, değil kırk akıllı, milyon kere milyon akıllı o taşı çıkaramamıştır. Sanırlar ki o bir candır, bana sorsan o Hülya’dır. Çünkü Yusuf bir hiç çocuktur. Varlıkla yokluk arası…



Bir anda kayıplara karışan Yusuf kimdir? Çapsız bir hergele mi, bir inanan mı? Vefasız bir evlat mı, kural tanımaz bir âşık yahut kayıtsız deli derviş mi? Yoksa herkesin Yusuf’u başka başka mı?..



Onur Orhan’ın Yusuf’u Bulmak adlı romanı, kayıp Yusuf’un peşinde benzersiz bir hikâye anlatıyor. Yeraltı dünyası, hapishaneler, gazinolar ve zengin çevreler de dahil, toplumun her kesiminde dilediği gibi dolanan, hemen herkesin kendinden bir şey bulduğu bu benzersiz, ele gelmez figürün efsaneler ile gerçekler, yaşananlar ile yansıtmalar, iyi ile kötü arasındaki karşıtlıklar ve gerilimlerle örülü, şenlikli, unutulmaz bir portresini çiziyor.



ONUR ORHAN KİMDİR?

Onur Orhan, 1975’te İstanbul’da doğdu. Bir süre hukuk öğrenimi gördü, ardından gazetecilikten mezun oldu. İlk romanı Yalnız Ölümden Çok’u, Sadece Diktatör adlı tiyatro oyunu takip etti, Orhan bu oyunuyla 2015-2016 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen Savaş Dinçel Ödülü’ne layık görüldü.

Sadece Diktatör, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 160 bin seyirciyle buluştu ve 3. sezonunda hükümet tarafından sakıncalı bulunarak yasaklandı. Orhan’ın kaleme aldığı Aden, 34. Varşova Film Festivali’nde Grand Prix adayları arasında.

Yusuf’u Bulmak, 2019-2020 sezonunda Moda Sahnesi tarafından sahneye konulacak. Orhan’ın Suç ve Keza isimli oyunuysa yine aynı sezonda Almanya’da varlığını sürdüren Güneş Theater tarafından sahnelenecek.