Onur Ünlü'den yeni kitap: Hesabım Var

Onur Ünlü'nün yeni kitabı Hesabım Var kitapseverlerle buluştu.



Selman Bulut, kısa bir zaman önce, puslu bir şubat günü, Selimiye sırtlarındaki yarı-görkemli camisinde işlenen ve şeytani bir şekilde üzerine yıkılan karanlık bir tefeci cinayetini, cümle namlı dedektife nazire yaparcasına, kendi başına çözmüştür. Ne var ki katil, müstakbel damadıdır. Bu travmayı atlatamayan güzeller güzeli kızını, Zeynebini, ciğeri yana yana bir akıl hastanesine teslim etmeye mecbur kalan Selman Bulut, imamlıktan zorunlu istifasının ardından, eski müezzini, daha eski evlatlığı ve her daim yoldaşı Efrahim’le birlikte, Laleli’de bir pavyonda çalışmaya başlar.



Bir zamanların namlı boksörü Selman Bulut, yaşamak uğraşının kaderin eline bırakılmayacak kadar ciddi bir mesele olduğunun bilinciyle, emektar bağlaması Muhsin’in tellerine tutunarak, huzurlu bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ama nafile! Yine çirkin ve karanlık cinayetlerin ortasına savrulan, eski imam, nevzuhur dedektif ve taze âşık Selman Bulut olacaktır.