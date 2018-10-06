2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe hayata veda etti.
Freddi Mercury ile düet yaptıkları Barselona şarkısıyla da büyük çıkış yakalayan Caballe, Sant Pau Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
1964 yılında evlendiği İspanyol tenor Bernabe Marti ile evlenen ünlü sanatçının iki çocuğu bulunuyor.
Ünlü opera sanatçısı için 8 Ekim Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.
Opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti
Sanat
Dünyaca ünlü opera sanatçısı, İspanyol Montserrat Caballe 85 yaşında yaşamını yitirdi.
2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe hayata veda etti.