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Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2017'de 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

ESER SAYISINDA DA ARTIŞ VAR



Opera ve bale seyirci sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 198'e yükseldi. Opera ve bale salonlarında gösteri sayısı ise yüzde 1 azalarak 678'e geriledi.



GÖSTERİ SAYISI AZALDI



Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda, önceki sezona göre yüzde 11,3 azalışla 411 bin 60 olarak kayıtlara geçti. Orkestra izleyici sayısı bu dönemde yüzde 11,8 azalışla 137 bin 367'ye, koro izleyici sayısı yüzde 15,8 azalarak 61 bin 837'ye, topluluk izleyici sayısı da yüzde 9,5 azalarak 211 bin 956'ya düştü.



Orkestraların yaptıkları gösteri sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 8,9 azalarak 195 oldu. Orkestra izleyici sayısı, gösteri yapılan illerden Antalya'da yüzde 21,1 artarken, İzmir'de yüzde 47,6 azaldı.



YÜZDE 44.7'Sİ KADIN



Opera ve balelerde 2016-2017 sezonunda görev yapan sanatçı sayısı, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 2,2 arttı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve balelerde, 2016-2017 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 498 sanatçı görev aldı. Bu sayının yüzde 44,7'si kadın sanatçıları kapsadı.

