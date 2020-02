Operanın görünmez kahramanları 'siyah giyen adamlar'

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) eserler sahneye konulmadan önce opera binasının alt katındaki atölyelerde hummalı bir çalışma başlıyor. Eserin geçtiği dönemin en iyi şekilde sahneye yansıtılması için dekor ve aksesuarların hazırlanması günler alıyor.



Sahne günü geldiğinde ise dekor ve aksesuarlardan sorumlu olanlar, sahne kenarında görünmemek için siyah kıyafetler giyerek, verilen arada saniyeler içinde dekoru değiştiriyor.



SAMDOB Sahne Makinist Şefi Tuğrul Ünlü, eserlerin sahneye konulması öncesi zahmetli bir hazırlık yürütüldüğünü, opera ve balede her çalışmanın, büyük bir ekip işi olduğunu söyledi.



Çalışmaların bütünlük içinde yürütüldüğünü anlatan Ünlü, sahnedeki sanatçıların performansı kadar sahne tasarımı, dekoru ve aksesuarların performansının da çok önemli olduğunu vurguladı.

"AKSESUARLAR VE IŞIKLANDIRMALARLA O ANKİ DÖNEMİ YAŞATIYORUZ"

''Her oyun öncesi oyunun anlatıldığı dönemi yaşıyoruz" diyen Ünlü, şunları kaydetti:



"Sahnede seyircinin gördüğü her şey, buradaki atölyelerde şekilleniyor. Hazırlık ve tasarımlara, oyunun sahneye konulmasından aylar öncesinde başlanıyor. Rejisör ve dekoratörün istediği tasarımı yapıyor ve sahneye uyguluyoruz. Oyunun hepsi bir bütünsellik içeriyor. Oyunla ilgili bizden nasıl bir dekor, bir tasarım isteniyorsa onu hazırlıyoruz. Aksesuarlar ve ışıklandırmalarla o anki dönemi yaşatıyor, seyirci ile bütünleştiriyoruz. Herkesin kendisine ait bir disiplini var.''



Ünlü, her eserin atölye çalışmasının farklı süre alabildiğini vurgulayarak, prömiyer eserlerin çalışmasının uzun zaman aldığını, ancak daha önceden sahnelenen bir eserin sahne dekorları hazır olduğu için kurulumunun iki günde yapılabildiğini aktardı.



"İZLEYİCİ BİZİM VARLIĞIMIZI HİÇ FARK ETMİYOR"

Yaptıkları işin yüksek disiplin gerektirdiğini ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:



''Oyun süresince sahnenin kenarında ekibimiz hazır bekliyor. Sahnenin değişmesi, dekorların farklı olması gerekiyor. Sahnede ışıklar kısıldığında, çok kısa sürede dekorun değişmesi gerekiyor. Sahne değişimini yapan arkadaşlarımızla, belli olmayalım diye siyah kıyafet giyiyoruz. Bu nedenle bize 'sahne arkası kahramanları, siyah giyen adamlar' diyorlar. İzleyici bizim varlığımızı hiç fark etmiyor. Oyunun sorunsuz ve kusursuz olarak bitmesi en büyük mutluluğumuz oluyor.''



SAMDOB Aksesuar Birim Şefi Tayfur Demir ise her şeyin eksiksiz ve kusursuz olması için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.



Demir, ''Bir oyunun bir sahnesinde, bir sehpanın üzerinde bir anahtar ya da küçük bir yüzük bulunması gerekiyorsa mutlaka orada olmalı. Duvarda asılan bir resim asılı durmalı. Kesinlikle unutulmamalı. Bazen küçük bir detay, oyunun en kilit noktası olabiliyor. Her ayrıntıya dikkat ediyoruz. Oyun arasında 30 saniyede dekor değişiyor ve hiçbir şeyin eksik olmaması gerekiyor. Sanatı bilmek ve sevmek gerekiyor" diye konuştu.