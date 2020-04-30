Orange Is The New Black ekibinden yeni proje

Yedi sezon süren Orange is New Black ekibi yeni bir dizi çalışması başladı.

30.04.2020 - 13:05

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Wentworth Prison ile Orange is the New Black kıyaslaması

Orange is New Black yapım ekibinin üreteceği yeni bir antoloji dizisi olan Social Distance (Sosyal mesafe) isimli projeyi hayata geçirme isteği dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Yapımcıların yaptığı açıklamada, “Hepimizin deneyimlediği yeni, tuhaf, şaşırtıcı gerçekliğe odaklanacak" denildi.

Açıklamada, “İçinde yaşadığımız an hakkında hikayeler anlatan bir antoloji dizisi yaratmak için ilham aldık. Birlikte nasıl yaşadığımızı gösteren benzersiz, kişisel, derin insan hikayeleri anlatacağız. Kendimizi yeni bir şey yapmaya zorluyoruz. Oyuncular ve mürettebatımızın sağlıklı ve güvenli kalabilmesi için üretim koşullarını ayarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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