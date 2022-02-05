Organize İşler dizi oluyor

Daha önce Organize İşler'in üçüncü filminin çekileceği hatta adının Karun Hazinesi olacağı iddiaları gündemdeydi. Ancak Yılmaz Erdoğan Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dilber Ay filminin galasında konuşan Erdoğan, çekimlerin ağustos, eylül gibi başlayacağını belirterek, “Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız" dedi.



Erdoğan, "Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek" diye konuştu.

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