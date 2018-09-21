Orhan Gencebay'ın ateşi 39 dereceye çıkınca eşi Sevim Emre tarafından Şişli'de bulunan bir hastaneye götürüldü.
Posta'ya konuşan 74 yaşındaki sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre, Gencebay'ın sağlık durumu hakkında konuştu.
Sevim Emre, "Sabah ateşi 39 dereceye çıkınca hemen hastaneye geldik. Tahlilleri yapıldı şu an sonucu bekliyoruz. Sanırım enfeksiyondan dolayı ateşi çıktı. Biraz nabzı yüksek ama çok şükür şimdi daha iyi, bir sıkıntı yok. Kalbiye alakalı bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı (Sevim Emre'den açıklama)
Sanat
Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, "Enfeksiyondan dolayı ateşi çıktı. Biraz nabzı yüksek ama çok şükür şimdi daha iyi" dedi.
Orhan Gencebay'ın ateşi 39 dereceye çıkınca eşi Sevim Emre tarafından Şişli'de bulunan bir hastaneye götürüldü.