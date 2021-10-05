Orhan Gencebay UNESCO Photo Safari projesine destek verdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı Sanatçı Orhan Gencebay, kültürel miras turizmini hareketlendirmek amacı taşıyan sosyal sorumluluk projesi UNESCO Photo Safari'ye destek verdi. Sanatçı, İstanbul Tarihi Yarımadası’nı fotoğrafladı.

Proje kapsamında Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa; Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanatçı Orhan Gencebay, TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız katıldı. Programda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi beratının takdimi gerçekleştirildi. Ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Orhan Gencebay foto safari için İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’tın sokaklarında deklanşörüne bastı.

“UNESCO BURALARA BİRİNCİ DERECE ÖNEM VERMİŞ”

Foto safariye destek verdiğini anlatan sanatçı Orhan Gencebay, “Foto safariye destek veriyoruz ve herkesin de destek vermesi lazım. Ülkemizle ve turizmimizle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok büyük gayretler içerisinde. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya çapındaki UNESCO buralara birinci derece önem vermiş. Hacı Bektaş Veli'mize, Yunus Emre’mize, İstanbul'umuza, Fatih'imize önem vermiş. Dünyaya tanıtmakta onların da çok büyük rolü var” dedi.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının desteklediği, UNESCO’nun 17 kültürel mirasını kapsayan foto safaride dereceye giren fotoğraflara para ödülü verilecek. Safari Eylül 2021 ve Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.