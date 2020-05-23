Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi televizyona uyarlanıyor iddiası

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un en sevilen eserlerinden biri olan Masumiyet Müzesi'nin Amazon tarafından televizyona uyarlanacağı iddia edildi. Beyazperde'nin haberine göre; iki yıldır gündemde olan ve Prime Video'da yayınlanması beklenen dizi için çalışmalara başlandı.

Projenin başında, global projelerle tanınan Erik Barmack ve OGM Pictures bulunuyor. Kitabın haklarını alan Barmack'ın başrol için düşündüğü ismin ise Çağatay Ulusoy olduğu öne sürüldü.



2008'DE SATIŞA SUNULDU

2006 yılında Nobel Ödülü kazanan yazar Orhan Pamuk'un televizyona uyarlanacak eseri olan Masumuyet Müzesi, 2008 yılında satışa sunuldu. Orhan Pamuk, bu eserini kızı Rüya’ya ithaf etti. Kitap on yıllık bir çalışmanın ürünü olarak tamamlandı.

MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU

New York Times'a göre Masumiyet Müzesi, 2009 yılının en iyi kitapları arasında yer alıyor. Orhan Pamuk, kitabın ardından, 2012 yılında kendi romanından esinlenerek romanla aynı adı taşıyan müzeyi hayata geçirdi. Müze, aynı zamanda İstanbul’da kurulan ilk şehir müzesi olarak da kayıtlara geçti. Müzede, kitaptaki hikaye gibi, İstanbul’da yaşanan, 1970’li yıllardan 2000’li yıllara kadar uzanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı objeler ve 1950’li yıllarından itibaren gündelik hayatımızda kullanılan birçok eşya sergileniyor. Romanın, 1975 yılında başlayan hikayesinde varlıklı bir ailenin oğlu olan Kemal’in uzak akrabası Fisun ile yaşadığı aşk anlatılıyor.

