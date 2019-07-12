Uluslararası şiirleri, her şair için bibliyografya ve biyografileri içeren internet platformu Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairleri ve şiirleri listesini açıkladı. Buna göre Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri listede ikinci sırada yer aldı.

1999’dan beri yayında olan, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındıran Lyrikline, her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp yıllık istatistikleri açıklıyor. Sitenin verilerine göre, bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:

-Anlatamıyorum (Orhan Veli)



-Hürriyete Doğru (Orhan Veli)

-Sevgilerde (Behçet Necatigil)

-Masalların Masalı (Nâzım Hikmet)

-İdiller Gazeli (Haydar Ergülen)

-Angina Pektoris (Nâzım Hikmet)

-Denizi Özleyenler İçin (Orhan Veli)

-Güzel Havalar (Orhan Veli)

-Büyük İnsanlık (Nâzım Hikmet)

-Belkim Bir Kertenkeleyim (Can Yücel)

EN ÇOK ŞİİR OKUYAN ÜLKELER

179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 - Mayıs 2019 tarihleri arasınındaki son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle sıralanıyor:

1. Almanya

2. ABD

3. Türkiye

4. Büyük Britanya

5. Sırbistan

6. Avusturya

7. İspanya

8. İsviçre

9. Rusya

10. Fransa

EN AZ ŞİİR OKUYAN ÜLKELER

En az şiir okunan ülke ise listede Burundi olarak yer alıyor. Burundi'yi Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya izliyor.