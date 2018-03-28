Orlando Bloom tiyatroya dönüyor
Sık sık yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Orlando Bloom uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine çıkıyor.
ABD’li aktör Orlando Bloom’un, beş yıl aradan sonra ‘Killer Joe’ oyunuyla yeniden tiyatroya döneceği bildirildi.
Son olarak ‘Romeo ve Juliet’te oynayan 41 yaşındaki aktör, önümüzdeki aylarda İngiltere’de sahneye çıkacak.
Yönetmenliğini Simon Evans’ın üstleneceği ‘Killer Joe’, Londra’daki Trafalgar Studio’da 18 Mayıs- 18 Ağustos tarihleri arasında izleyicisiyle buluşacak.