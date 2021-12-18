Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan rekor açılış

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok Türkiye'de vizyona girdiği ilk gününde 276 bin seyirci tarafından izlendi.

Haberler 18.12.2021 - 17:50

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan rekor açılış

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Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok Türkiye'deki vizyonunun ilk gününde 276 bin biletli seyirci tarafından izlendi.

pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekor kırdı.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un yönetmen koltuğunda Jon Watts, oturuyor.

Macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

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