Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan rekor açılış

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok Türkiye'deki vizyonunun ilk gününde 276 bin biletli seyirci tarafından izlendi.



Film pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekor kırdı.



Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un yönetmen koltuğunda Jon Watts, oturuyor.



Macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FRAGMANI

