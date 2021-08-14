Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Tanovic: En zoru komedi filmi çekmek

Bosna Hersek'te 13-20 Ağustos arasında düzenlenen 27. Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında düzenlenen "Danis Tanovic ile kahve" etkinliğinde film ekibiyle birlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Tanovic, filmin tüm izleyenleri etkilediğini ve güldürdüğünü aktardı.



Yazılan senaryonun çevre ve oyuncu yeteneğinden etkilenebildiğini belirten Tanovic, "Bence en zoru komedi filmi çekmektir. Zira başarılı bir iş çıkarmak istiyorsanız mizahtan anlayan ve mizahı kaldırabilen insanlara ihtiyacınız var" diye konuştu.



Bosna Hersek'in önemli sinema projelerinde yer alabilecek muhteşem oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Tanovic, "Oyuncularımız gerçekten mükemmel ancak yılda bir film çekilebiliyorsa bu insanların yeteneklerini gösterecek fırsatları olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.



"MİZAH EVRENSELDİR"



Filmin başrol oyuncularından biri olan Branko Djuric de Komşuluk Halleri filminin Bosna Hersek dışında da başarılı bir yol çizebileceğine işaret ederek, "Mizah evrenseldir ve dünyanın her yerinde anlaşılan bir şeydir" dedi.



Başrol oyuncularından Kerim Cutuna ise filmde ülkesini terk edip Almanya'ya gitmek istemeyen bir karakteri canlandırdığını hatırlatarak, "Özel hayatımda da Almanya'ya gitmek istemiyorum. Burada da işlerin yoluna gireceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.



Filmin genç oyuncularından Helena Vukovic de ülkedeki ön prodüksiyon eksikliği nedeniyle birçok yönetmenin varlıklarından haberdar olamadığını söyledi.

