Oscar'a yeni kategori: Seyircinin Seçimi

Oscar Ödülleri, düşen izlenme oranlarının ardından Seyircinin Seçimi isimli yeni bir kategori ekledi.

Haberler 15.02.2022 - 16:36

Oscar'a yeni kategori: Seyircinin Seçimi

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Akademisi, hem pandemi sonrası dönemin ilk töreni için hem de daha önceden kaybettiği kitleyi yeniden yakalamak için 94. Akademi Ödülleri’ne yeni bir kategoriyi dahil ediyor.

Seyircinin Seçimi kategorisinde yılın en popüler filmi, Twitter kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek.

İzleyiciler, bir filmi Twitter üzerinden #OscarsFanFavorite etiketi aracılığıyla aday gösterebilecek.

Kullanıcılar 3 Mart 2022 tarihine kadar her gün en çok 20 oy kullanabilecek. Kazanan filmi öneren kullanıcılar arasında yapılacak çekilişle birlikte, üç kullanıcı gelecek yılki törene davet edilecek.

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