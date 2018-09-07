Oscar Ödülleri'nde En Popüler Film kategorisinin yer alacağını duyuran Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi ya da kısa adıyla Akademi, geri adım attı. Bazı kesimler yeni kategorinin törene renk katacağını ve farklılık yaratacağını savunsa da Akademi gelen tepkilerdensonra kategoriyi şimdilik askıya aldıklarını açıkladı. Kategori, daha önce açıklandığı üzere önümüzdeki yıl gerçekleşecek 91. Oscar Ödülleri'nde yer alacaktı, ancak ertelendi.

Akademi, dokuz ay içindeki bu yeni ödül uygulamasının, daha önce piyasaya sürülen filmler için zorluklar yarattığının farkında olduğunu ve Yönetim Kurulu'nun kendi aralarında tartışmalarının sürdüğünü belirterek, bu kategori ile ilgili ek girdileri inceleyeceklerini duyurdu.



beyazperde'nin haberine göre; Akademi CEO'su Dawn Hudson, "Yeni bir ödülün verilmesine çok çeşitli tepkiler var ve üyelerimizle bu konu üzerinde daha fazla tartışmamız gerektiğini fark ettik. Bu yıl da dahil olmak üzere yıllar boyunca Oscar töreni üzerinde değişiklikler yaptık. Son 90 yılın inanılmaz mirasına saygı göstererek gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Önümüzdeki yılın töreni hakkında verilen; normalde 4 saate yakın süren Oscar törenini 3 saate indirme ve saatini erkene çekme kararları geçerliliğini koruyor.

91'inci Oscar töreni , 24 Şubat 2019 Pazar günü Hollywood'daki Hollywood & Highland Center'daki Dolby Theatre'da düzenlenecek ve ABC Television Network tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yayın dünya çapında 225'den fazla ülkede ve bölgede yayınlanacak.

