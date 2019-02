Önceki gece gerçekleşen 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) 30 yıl sonra ilk kez sunucusuz gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Tören, bu yıl, geçen yıla oranla seyirci ilgisini artırdı.



ABC kanalından canlı olarak yayınlanan ödül töreni, 29,6 milyon kişi tarafından seyredilerek, seyirci sayısını geçen yıla oranla yüzde 11,5 artırdı.

Lady Gaga, Shallow şarkısı ile En İyi Orijinal Şarkı ödülünü aldı.

SUNUCUSUZ OSCAR

Sunucusuz Oscar, 18-49 yaş arası seyircilerden 7,7 reytin alarak reytingini geçen yıla oranla yüzde 13 yükseltti.



Geçen yıl Jimmy Kimmel’in sunduğu 90.Oscar Ödül Töreni, 26,54 milyon seyirci ve 6,8’lik reyting ile Oscar tarihinin en düşük izlenmesine sahip töreni olmuştu.



Spike Lee, Karanlıkla Karşı Karşıya filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo Oscar'ını kazandı.

EN AZ İZLENEN İKİNCİ OSCAR TÖRENİ

Bu yıl 91’incisi düzenlenen Oscar, geçen yıla oranla seyirci sayısını artmışmış olsa da yine de önceki yılların başarısını yakalayamadı ve tüm zamanların en düşük reytingli ikinci Oscar’ı oldu.

Alfonso Cuaron Roma filmiyle üç Oscar kazandı.

İşte, en iyi filmler ve sunucularıyla yıllara göre Oscar törenlerinin izlenme rakamları...



2018 26.5 milyon, The Shape of Water (Jimmy Kimmel)



2017 32.9 milyon, Moonlight (Jimmy Kimmel)



2016 34.4 milyon, Spotlight (Chris Rock)



2015 37.3 milyon, Birdman (Neil Patrick Harris)



2014 43.7 milyon, 12 Years a Slave (Ellen DeGeneres)



2013 40.3 milyon, Argo (Seth MacFarlane)



2012 39.3 milyon, The Artist (Billy Crystal)



2011 37.9 milyon, The King’s Speech (Anne Hathaway/James Franco)



2010 41.3 milyon, The Hurt Locker (Steve Martin/Alec Baldwin)



2009 36.3 milyon, Slumdog Millionaire (Hugh Jackman)



2008 32.0 milyon, No Country For Old Men (Jon Stewart)



2007 40. 2 milyon, The Departed (Ellen DeGeneres)



2006 38.9 milyon, Crash (Jon Stewart)



2005 42.1 milyon, Million Dollar Baby (Chris Rock)



2004 43.5 milyon, The Lord Of The Rings: The Return of the King (Billy Crystal)



2003 33.0 milyon, Chicago (Steve Martin)



2002 41.8 milyon, A Beautiful Mind (Whoopi Goldberg)



2001 42.9 milyon, Gladiator (Steve Martin)

LADY GAGA VE BRADLEY COOPER'IN ROMANTİK PERFORMANSI