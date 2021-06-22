Oscar'ları dağıtan Akademi yönetiminde artık çoğunluk kadınlarda

Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2021-2022 yönetim kuruluna seçilen üyeleri duyurdu. Akademi tarihinde ilk kez yönetimde kadın üye sayısı ağırlıkta oldu. İlk kez seçilen 12 üyeden 7’sinin kadın olduğu yönetimde, ikinci kez seçilen 4 üyeden de 3’ü kadın. Oyuncu Rita Wilson, Oscar ve Emmy ödüllü yönetmen Susanne Bier ve iki Oscar’lı yapımcı Jennifer Todd, ikinci kez seçilen Akademi yöneticileri oldu.



Seçim sonucunda, kadın Akademi yöneticilerinin sayısı 26'dan 31'e, yeterince temsil edilmeyen ırksal/etnik topluluklardan yöneticilerin sayısı ise 12'den 15'e yükseldi.



Oscar’ları dağıtan Akademi, eleştirileri dikkate alarak değişimden yana tutum takınırken, Altın Küre’yi düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği ise değişime karşı direniyor.

ALTIN KÜRE DEĞİŞİME DİRENİYOR

Birliğin iki üyesi, kuruluşun değişime ve temsiliyet politikalarına direnç göstermesi nedeniyle istifa etti.

Üyeler, Wenting Xu ve Diederik van Hoogstratensaid, istifa dilekçelerinde kuruluşun “toksik” bir ortam olduğunu ifade ederek, “Birliğin bir parçası olmak bizim için mümkün değil çünkü birliği savunamıyoruz” dediler. Tom Cruise ve Scarlett Johansson da birliği eleştirmişti.