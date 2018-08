Yaşamın Kıyısında filmindeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Casey Affleck, kendi yapım şirketi Sea Change Media aracılığıyla spor dramı Fencer’ın hem yapımcılığını üstlenecek hem de filmde yardımcı rolde yer alacak.



Affleck ayrıca Fox Searchlight'ın 28 Eylül'de vizyona sokacağı The Old Man & The Gun'da Robert Redford ve Sissy Spacek'le birlikte rol alacak. Bu film Redford'un emeklilik öncesi son filmi olarak biliniyor.



Jasmine McGlade'in senaryosunu yazıp yöneteceği Fencer filmi, agresif ve hırslı bir kadın eskrimcinin kişisel sorunları ve çocukluk çağındaki rakipleriyle yüzleşirken bir yandan da Amerika Olimpik Eskirm Takımı'na katılmaya çalışmasını konu alıyor.



CİNSEL TACİZ İDDİALARI SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Hakkında cinsel taciz iddiaları çıkan birkaç hafta önce “profesyonel olmayan” eylemlerinden dolayı özür dilemesiyle gündeme geldi. 2008-2009 yıllarında çekilen I’m Still Here filminin setinde profesyonel olmayan bir çevrede bulunduğunu söyleyen oyuncu verdiği bir röportajda, “Diğer insanların yaptığı bu tarz davranışları tolere ettim, keşke böyle yapmasaydım. Bunun için çok pişmanım” dedi.

OSCAR'DA ÖDÜL SUNMAKTAN VAZGEÇTİ



Filmin yapım ekibinde yer alan iki kadın, 2010 yılında Affleck'e karşı cinsel taciz davası açmıştı. Affleck, bu yıl Oscar töreninde En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı sunacak olmasıyla ilgili gelen tepkiler yüzünden ödülü sunmaktan vazgeçmişti.