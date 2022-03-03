Oscar'lı yönetmen Guillermo Del Toro Akademi'ye tepki gösterdi

Suyun Sesi ve Pan’ın Labirenti filmleriyle iki kez En İyi Yönetmen Oscar’ı kazanan Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro, 2022 Oscar Ödülleri’nde bazı kategorilerde kazananların canlı yayında açıklanmama kararına tepki gösterdi.



Hollywood Eleştirmenleri Derneği Ödülleri’nde konuşan 57 yaşındaki yönetmen, Oscar’ları belirleyen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ni eleştirdi.



Hollywood Eleştirmenleri Derneği’nden En Başarılı Yönetmen ödülü alan Del Toro, Oscar’da sekiz kategorinin ödül töreni canlı yayınından önce sahiplerine verilip, banttan kayıtların canlı yayında aralara serpiştirilme kararını yanlış bulduğunu belirtti.



"BİZ FİLMLERİ TEKBAŞIMIZA ÇEKMİYORUZ"

Akademi’nin her yıl düşen reytingleri yükseltmek için aldığı kararlardan biri, bu yıl Kısa Belgesel, Kurgu, Makyaj ve Saç Tasarımı, Orijinal Müzik, Yapım Tasarımı, Kısa Animasyon, Kısa Canlı Aksiyon ve Ses dallarında ödüllerin tören başlamadan önce sahiplerine verilip, canlı yayında banttan görüntülerin yayınlanması şeklindeydi.



Del Toro, ödülü kabul ederken sahnede yaptığı konuşmada, “Biz filmleri tekbaşımıza yapmıyoruz, onlarla birlikte yapıyoruz. Bizimle çalışan insanlar pandemide riske girdiler. Böyle bir şeyin yapılması düşünülecekse de, bu yıl, onların isimlerini Oscar'larda canlı duymayacağınız yıl değildi. Bu, isimlerinin yüksek sesle söylenmesi gereken yıl” dedi.



Ünlü yönetmen ayrıca, “Pek çoğunuz bunun yapılmaması için sesinizi yükseltmelisiniz” diye seslendi.



“Bu sene yapmamalıyız. Hiç yapmamalıyız ama bu sene bu işte beraberiz” diyen yönetmen, “Sanat iyidir. Ne zaman bir şey söylesek onunla bütün bir gerçekliği çağırıyoruz ve şunu söylemeliyiz ki 2021 sinema için harika bir yıldı” şeklinde konuştu.

