Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin euroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.



Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu.



Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin euro ham bedelle başlatıldı.



Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin euro yalın bedelle satın alındı.



2019'UN EN PAHALI ESERİ



Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 euroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.



Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.



Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.



Öte yandan, ünlü ressama ait "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da geçen eylülde İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satılmıştı.



OSMAN HAMDİ BEY



Modern Türk resim sanatının kurucularından kabul edilen Osman Hamdi Bey, 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi.



1860'da Paris'e hukuk öğrenimi için gönderilen Hamdi Bey, Paris Güzel Sanatlar Okulu'na kayıt oldu, resim eğitimi için Jean Leon Gerome ve Gustave Boulanger'in atölyelerine devam etti. Sanatçı, 1867'deki Uluslararası Paris Sergisi'ne üç eseriyle katıldı.



"Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosuyla tanınan Osman Hamdi Bey'in, Osmanlı döneminde İstanbul yaşamına ilişkin kesitleri resmettiği çok sayıda eseri bulunuyor. 1910'da hayatını kaybeden Hamdi Bey, çeşitli görevlerin yanı sıra İstanbul'un Kadıköy ilçesinin ilk belediye başkanlığını da yapmıştı.