Osmanlı'dan görüntüler ilk kez Sessiz Sinema Günleri'nde

Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılında 4–8 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. Akbank Sanat Merkezi, Institut français, Kadıköy Sineması ve Bina’da gerçekleşecek festivalde, geleneğe dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler bölümünde bu kez filmlerin dünya prömiyeri yapılacak.



Festivalin ilk yılından itibaren özenle hazırlanan ve dünyanın farklı arşivlerinden derlenen Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler bölümü bu yıl da ülkemiz sinemasına ve tarihine ışık tutacak, birbirinden dikkat çekici uzun ve kısa metraj filmlerden oluşuyor.



Bu seneki programda Library of Congress arşivinde bulunan eski İstanbul görüntüleri dünyada ilk kez seyirciyle buluşuyor. Boğaz Turu (Trip on the Bosphorus, 1915) bundan bir asır önce yapılmış bir Boğaz turunu görüntülüyor. Yine aynı arşivden keşfedilen bir başka film ise Robert Koleji, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün 1921’deki görüntülerini içeriyor.



Diğer kısa haber filminde ise Gül Baba Türbesi gösteriliyor. Bu bölümde yer alan uzun metraj Macar filmi Denizcinin Hazinesi (Az Aranyember, 1918) Tuna Nehri’ndeki bir gemide çalışan yetenekli ve cesur denizci Timar’ın öyküsünü anlatıyor. Denizci Timar, Osmanlı Paşası Ali Çorbacı’nın hazinesini türlü oyunlarla ele geçirmekle kalmaz, onun güzeller güzeli kızı Timea ile de evlenir.



Ayrıca bu bölümde, Türkiye’nin tiyatro ve sinema alanındaki öncüsü Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı filmi Tamilla ilk kez İstanbullu seyirciyle buluşuyor.