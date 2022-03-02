Osmanlı'dan kalan hamam kalıntısı ardiye oldu

Semerkant Mahallesi, Hacı Hamdi Sokak'taki 1400’lü yıllarda inşa edildiği belirtilen Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük bir bölümü bakımsızlık nedeniyle yıkıldı.

Küçük bir bölüm ise ayakta kaldı. Üzerini otların sardığı hamam kalıntısında, geçen yıl belediye temizlik çalışması yaptı, görünür hale getirildi. Kentin kültür varlıkları arasında yer almayan, tescillenmemiş kalıntı, ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam kalıntısının içerisine plastik ve ahşap kasalar konuldu.



Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç, "Yapı daha önce hamam olarak kullanılmış ve yıkıldıktan sonra bu bölümü ayakta kalmış. Şu an herhangi bir tescili olmadığı için bir şey de yapılamıyor. Mahalle halkı da orayı bu şekilde değerlendiriyor" dedi.