Osmanlı’nın Amerikası” belgeseli, ABD’de Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı

"Osmanlı’nın Amerikası" belgeseli, New York'ta Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı.



Emine Erdoğan, Osmanlı’dan ABD'ye göç hikayelerinin anlatıldığı belgeselin Amerika’daki Türk tarihini aydınlattığını söyledi.

Erdoğan, "Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi ve Rum göçmenler, bu yola beraber çıkmış ve Amerika’da da bir arada kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çok kültürlülüğünü, bu göç serüveninde de görüyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, o dönem göç eden kişilerin ülkeleri ile bağlarının gücüne vurgu yaparken, "Vatana bağlılık, gönüllerden hiçbir zaman silinmez" diye konuştu.



Belgeselin Amerika’daki Türkler için önemine vurgu yapan Erdoğan, göç tarihini kayıt altına alacak bir müzenin kurulmasını diledi.



Emine Erdoğan, Belgeselde hikayesi yer alan Bill Alli ve eşi ile fotoğraf çektirirken, Türk göçmeni ailelerin hayatta kalan birkaç üyesinden biri olan Alli, Erdoğan'a kendi kitabını hediye etti.



“Osmanlı’nın Amerikası” adlı 3 bölümlük belgesel, Osmanlı döneminde ABD'ye göç etmiş kişilerin hikayelerini anlatıyor.