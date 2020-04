Other Lives'tan yeni albüm: For Their Love

Destansı ve huzurlu melodileriyle bilinen Amerikalı indie-rock grubu Other Lives, yeni albümleri For Their Love’ı müzikseverlerle paylaştı.

Folk-rock türünün son dönemde yapılan en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen albüm, masalsı yapısı, yer yer minimalist yer yer de görkemli ritimleri ile dinleyicilerini unutulmaz bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyor.



Radiohead’in açılış grubu olarak pek çok konserinde çalan Other Lives’ın en ünlü hayranlarından biri de Thom Yorke. Other Lives, indie-folk, elektronik ve enstrümental altyapıllı müzikleriyle dinleyicilerini kendilerine hayran bırakıyor.



Jesse Tabish, Jonathon Mooney ve Josh Onstott’tan oluşan grup, özellikle ikinci albümü Tamer Animals’ta yer alan For 12 şarkısı ile Türkiye'deki müzikseverlerden de tam not almıştı. Grup, Radiohead ile beraber turladığı aynı yıl ayrıca Coachella Festivali’nde de çaldı.

BU AKŞAM SORULARI YANITLAYACAKLAR

Other Lives, Türkiye saatiyle bu akşam 21.00'de Reddit üzerinden dinleyicilerinin sorularını cevaplamaya hazırlanıyor. Ask Me Anything adı verilen buluşmaya grubun tüm dünyadan hayranları davetli.

EKİMDE İSTANBUL'A GELİYORLAR



Salon IKSV’de 22 ve 23 Nisan’da düzenlenmesi planlanan ve küresel boyutta yaşanan corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Garanti BBVA Konserleri: Other Lives etkinliklerinin yeni tarihleri 23 ve 24 Ekim 2020 olarak belirlendi.



Tüm üyeleri birer multi-enstrümentalist olan Other Lives, müzik çalışmalarına 90’lı yıllarda Amerika’nın Oklahoma eyaletinde başladılar.



2009’da grupla aynı adı taşıyan ilk albümleri Other Lives’ı yayımladılar.



2011’de gelen ikinci albüm Tamer Animals grubun müzik hayatında büyük bir dönüm noktası oldu.



2012’de katıldıkları birçok festivali geniş çaplı bir dünya turu izledi ve ardından grup üçüncü albümleri için stüdyoya geri döndü. 2015’te piyasaya sürdükleri, önceki albümlere kıyasla daha karmaşık denebilecek ‘Ritüeller’, grubu geçmişindeki enstrümental altyapıya geri döndürdü.